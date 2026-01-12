Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου, μίλησε στο Πρωτοσέλιδο για το επίμαχο βίντεο διαρροής, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το ζήτημα σε δύο επίπεδα, τη νομική διερεύνηση και την πολιτική διαχείριση.

«Το πρώτο αφορά τις έρευνες της αστυνομίας για το περιεχόμενο του βίντεο», δήλωσε ο κ. Αντωνίου, προσθέτοντας ότι δευτερευόντως εξετάζεται η προέλευση και οι συνθήκες υπό τις οποίες δημιουργήθηκε το υλικό. «Το δεύτερο επίπεδο είναι πολιτικό. Στόχος μας είναι να αποσείσουμε την αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί», τόνισε.

Ο εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και διαφάνεια στον κόσμο, καθώς υπάρχουν απορίες που πρέπει να απαντηθούν». Σύμφωνα με όσα γνωρίζει η κυβέρνηση, έχουν ήδη ληφθεί καταθέσεις από τον πρώην υπουργό Γιώργο Λακκοτρίπη, ενώ αναμένεται να κληθούν για κατάθεση και τα δύο πρόσωπα που εμφανίζονται στο βίντεο, ο Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου Χαραλάμπους και ο κ. Χρυσοχός.

Σχετικά με το πολιτικό επίπεδο, ο κ. Αντωνίου επισήμανε ότι οι αποφάσεις δεν πρέπει να εξυπηρετούν κομματικά ή προσωπικά συμφέροντα, αλλά να βασίζονται στην ορθή λογική και το δημόσιο συμφέρον. «Ο κόσμος θέλει αδιάσειστες αποδείξεις, ώστε να αποσείσουμε την αρνητική εικόνα σε βάρος της κυβέρνησης», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τη συμμετοχή του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου, ο κ. Αντωνίου υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει κάτι νομικά επιλήψιμο», προσθέτοντας ότι η εμπλοκή του ήταν αποκλειστικά σε θέματα διαδικασίας και επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τόνισε ότι η συνεννόηση με πιθανούς επενδυτές γινόταν πάντοτε μέσα σε αυστηρό πλαίσιο οδηγιών και σε συνεργασία με την Υφυπουργό παρά του Προέδρου, κυρία Πική.

Ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε επίσης ότι το επίμαχο βίντεο φαίνεται να έχει υποστεί κακόβουλη επεξεργασία, με σκοπό να δημιουργηθούν εντυπώσεις κατά της κυβέρνησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υφίσταται κύκλωμα που δρα επιλήψιμα γύρω από επενδύσεις, όπως αφήνεται να εννοηθεί.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου βίντεο, τονίζοντας ότι «πρέπει να υπάρχει προσοχή πριν υιοθετήσουμε αβασάνιστα οποιοδήποτε υλικό». Σημείωσε ότι παρόμοιες προσπάθειες στο παρελθόν, όπως η υπόθεση του Al Jazeera, διαφέρουν καθώς τότε υπήρχε δημοσιογραφική έρευνα και ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκ των προτέρων, ενώ στο τωρινό βίντεο πρόκειται για δυνητικούς επενδυτές που δεν έχουν πλέον φυσική παρουσία.

Συνοψίζοντας, ο κ. Αντωνίου δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλιστεί η αλήθεια, αφήνοντας τις διωκτικές αρχές να ολοκληρώσουν το έργο τους, ενώ το πολιτικό μέλλον του κ. Χαραλάμπους βρίσκεται στην αρμοδιότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας. «Ο κόσμος πρέπει να κρίνει αυστηρά, αλλά και να μας δώσει την ευκαιρία να απαντήσουμε όπου μπορούμε», κατέληξε.

