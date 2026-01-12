Ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου αναμένεται να βρεθεί ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Σύκας, για την ακρόαση της άρσης της ασυλίας του.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νομικής Υπηρεσίας, Πωλίνα Ευθυβούλου, μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο, ξεκαθάρισε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο, ανεξαρτήτως της ιδιότητας του εμπλεκόμενου προσώπου ως βουλευτή, έχει την υποχρέωση να εκδώσει πλήρως αιτιολογημένη απόφαση. Όπως ανέφερε, αφού ακούσει και εξετάσει την επιχειρηματολογία που θα τεθεί ενώπιόν του, θα κρίνει κατά πόσο πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και θα αποφασίσει αν θα εγκρίνει ή όχι, στην ουσία, την άρση της ασυλίας. Από την πλευρά της Νομικής Υπηρεσίας, τόνισε, θα παρουσιαστούν όλα τα στοιχεία που είναι γνωστά και θα τεθούν τα σχετικά επιχειρήματα, ώστε το Ανώτατο Δικαστήριο να προχωρήσει στη δική του κρίση και απόφαση.

Απαντώντας σε ερώτημα για το πώς εκλαμβάνει το δικαστήριο το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον καταγγελία ή ότι αυτή έχει αποσυρθεί, η κ. Ευθυβούλου διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά ζητήματα. Όπως εξήγησε, άλλο είναι η απουσία καταγγελίας και άλλο η τοποθέτηση του καταγγέλλοντος ότι πλέον δεν επιθυμεί —όπως είπε, πάντοτε εντός εισαγωγικών— τη δίωξη του προσώπου που είχε καταγγείλει. Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ότι οι ανακριτικές αρχές έχουν υποχρέωση να πράττουν αυτό που κάνουν πάντοτε: να διερευνούν μια υπόθεση σε όλες της τις διαστάσεις και σε όλη της την έκταση.

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης υπόθεσης, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, έγκειται στο γεγονός ότι, λόγω της βουλευτικής ασυλίας, δεν ήταν δυνατόν να διενεργηθεί ανάκριση εις βάρος του συγκεκριμένου βουλευτή. Παρ’ όλα αυτά, η διερεύνηση θα προχωρήσει σε κάθε άλλη της πτυχή και, αφού ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις.

Η κ. Ευθυβούλου σημείωσε ακόμη ότι δεν πρόκειται ούτε για την πρώτη ούτε, δυστυχώς, για την τελευταία φορά που η Νομική Υπηρεσία χειρίζεται υποθέσεις αυτού του είδους, όπου κατά τη διάρκεια της διερεύνησης ή και ενδεχόμενης δίωξης συμβαίνει ο καταγγέλλων να δηλώνει σε κάποιο στάδιο ότι δεν επιθυμεί πλέον τη συνέχιση της δίωξης. Όπως κατέληξε, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά: όλα τα δεδομένα και τα στοιχεία τίθενται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας και εκεί λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις, σύμφωνα με τον νόμο.

Η αποποίηση από τον Σύκα

Αποποιείται τη βουλευτική του ασυλία ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας, όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωση του.

«Από την πρώτη στιγμή δήλωσα πως, για τη διευκόλυνση της ερευνητικής διαδικασίας, ήμουν έτοιμος να αποποιηθώ βουλευτικών προνομίων. Αν και ήδη έχει αποσυρθεί η καταγγελία, δηλώνω δημόσια την παραίτησή μου από την βουλευτική ασυλία», αναφέρει.

«Επιθυμώ να προχωρήσουν, απρόσκοπτα και με ταχύτητα, από τις αρμόδιες Αρχές, όλες οι ενέργειες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τους νόμους», προσθέτει.

Ο κ. Σύκας αναφέρει ακόμα ότι «απέναντι στους ανθρώπους που με έχουν εμπιστευθεί, αλλά και προς όλη την κοινωνία, ένα είναι το ζητούμενο: Η δικαιοσύνη της αλήθειας».

Στη γραπτή δήλωσή του σημειώνει, επίσης, ότι «με προσήλωση στον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καταδικάζω απερίφραστα κάθε μορφή έμφυλης βίας».

Την Τετάρτη η Νομική Υπηρεσία είχε καταθέσει προς το Ανώτατο Δικαστήριο το αίτημα για άρση της ασυλίας του βουλευτή και ορίστηκε για ακρόαση τη Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2026.

