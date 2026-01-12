Την απόφασή του να μην διεκδικήσει τελικά την εκλογή του ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου με την «Άμεση Δημοκρατία» ανακοίνωσε ο Ανδρέας Χασαπόπουλος.

Σε ανάρτησή του εξηγεί τους λόγους που πήρε αυτή την αποφαση.

Αυτούσια η ανάρτηση:

Τον τελευταίο καιρό ακούω και διαβάζω πολλές ανακρίβειες σχετικά με την αποχώρηση μου από το Άλμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς και για την υποψηφιότητά μου στην Άμεση Δημοκρατία.

Θεωρώ λοιπόν χρέος μου να τοποθετηθώ ξεκάθαρα, με ειλικρίνεια και χωρίς υπεκφυγές.

Η αποχώρηση μου από το Άλμα ήταν μια συνειδητή και τελεσίδικη πολιτική απόφαση,

η οποία λήφθηκε εξαιτίας της διαφωνίας μου με τον Οδυσσέα σε θέματα αρχών και ουσίας,χωρίς να έχει οποιαδήποτε σχέση με θέσεις, αξιώματα ή προσωπικές φιλοδοξίες.Εάν με ενδιέφεραν οι «καρέκλες», θα είχα επιλέξει τον εύκολο δρόμο. Δεν το έκανα.

Η απόφασή μου να διεκδικήσω υποψηφιότητα στην Άμεση Δημοκρατία είχε δύο βασικούς λόγους:

Ο πρώτος ήταν αντίδραση.

Να σταματήσουν οι πιέσεις, οι μεσολαβήσεις και οι προσπάθειες από στελέχη του Άλματος να γεφυρωθούν οι διαφορές με το Άλμα και τον κ. Μιχαηλίδη, για τις οποίες πίστευα ότι δεν ήταν ούτε ειλικρινείς ούτε ουσιαστικά παραγωγικές. Με την υποψηφιότητα μου στην Άμεση Δημοκρατία,ήθελα να καταστεί σαφές ότι το κεφάλαιο Άλμα είχε κλείσει οριστικά.

Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι θεωρήσαμε –και προσωπικά εγώ– πως αυτό που επιχειρούσε να κάνει ο Φειδίας εξέφραζε εκείνο ακριβώς που, κατά τη γνώμη μου, όφειλε να είχε πράξει ο κ. Μιχαηλίδης:να δοθεί πραγματικός και ουσιαστικός λόγος στους πολίτες που έχουν αγανακτήσει με τη διαφθορά και την απαξίωση της πολιτικής ζωής, ώστε οι ίδιοι να συμμετέχουν ενεργά και να αποφασίζουν το μέλλον τους.

Στην πορεία, παρακολούθησα από κοντά τη λειτουργία αυτού του εγχειρήματος. Αναγνωρίζω ότι ένα μέρος του —η συμμετοχή των πολιτών και η διαφάνεια της διαδικασίας— είναι κάτι που θεωρώ θετικό και αναγκαίο. Ταυτόχρονα όμως, διαπίστωσα και ζητήματα με τα οποία διαφωνώ κάθετα, τόσο στον τρόπο που εξελίσσονται ορισμένες διαδικασίες όσο και στο πώς αυτά επηρεάζουν το συνολικό πολιτικό γίγνεσθαι.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η συμμετοχή στα δρώμενα και στις αποφάσεις ενός Κινήματος/Κόμματος πρέπει να είναι ελεύθερη,διαφανής και ανοιχτή σε όλους, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς απαξίωση κανενός. Παράλληλα όμως, θεωρώ ότι για τη διεκδίκηση μιας βουλευτικής έδρας —μιας θέσης με τόσο σοβαρά καθήκοντα, ευθύνες και απαιτήσεις— είναι θεμιτό να υπάρχουν ορισμένα βασικά κριτήρια, όχι για να μειωθεί οποιοσδήποτε, αλλά για να διασφαλιστεί ότι όσοι τη διεκδικούν,είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν θεσμικά και ουσιαστικά στον ρόλο αυτό.

Θέλω να τονίσω ξεκάθαρα ότι ποτέ δεν ήταν σκοπός μου να κάνω πολιτική καριέρα μέσω της Άμεσης Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου σχήματος. Η υποψηφιότητά μου στην Άμεση Δημοκρατία,ήταν-όπως έχω αναφέρει πιο πάνω-, αφενός μια πράξη αντίδρασης και, αφετέρου μια δοκιμή και παρακολούθηση στην πράξη. Ακριβώς γι’ αυτό, αποχωρώ πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω εκλογική διαδικασία, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι δεν με απασχολεί η διεκδίκηση θέσεων.

Για μένα, η πολιτική συμμετοχή έχει νόημα μόνο όταν μπορείς πραγματικά να προσφέρεις. Αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι μπορώ να το κάνω πιο ουσιαστικά, μέσα από την Ομάδα που έχω δημιουργήσει σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ενάντια στη διαφθορά. Παραμένω πιστός σε αυτή την προσπάθεια και θα συνεχίσω τον αγώνα μου μέσω άρθρων, παρεμβάσεων και αναρτήσεων που αναδεικνύουν και καταδικάζουν τη διαφθορά στην Κύπρο.

Επιλέγω συνειδητά να παραμείνω ανεξάρτητος, ενεργός πολίτης, με καθαρό μέτωπο και καθαρή συνείδηση. Θα συνεχίσω να στηρίζω κάθε ειλικρινή πρωτοβουλία που υπηρετεί τη διαφάνεια, τη δημοκρατία και το δημόσιο συμφέρον και, αν στο μέλλον προκύψει κάτι πραγματικά σοβαρό και ουσιαστικό, θα το αξιολογήσω με βάση τις αρχές και τις αξίες μου — και μόνο αυτές.