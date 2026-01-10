Στις 19 Ιανουαρίου 2024, στην ειδησιογραφική ιστοσελίδα «The Thinking Conservative» ήταν το πρώτο άρθρο και η πρώτη δημοσιευμένη δημοσιογραφική εργασία της υποτιθέμενης ερευνήτριας Emily Thompson, ο λογαριασμός της οποίας στην πλατφόρμα X δημοσίευσε το επίμαχο βίντεο με το αφήγημα ύπαρξης μηχανισμού διαφθοράς στο Προεδρικό.

Σύμφωνα με τον Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ, Μιχάλη Σιριβιανό, «τη φωτογραφία που βρήκαμε σε αυτά τα website, την περάσαμε από έλεγχο τεχνητής νοημοσύνης και ο AI detector μας είπε ότι με 83% περίπου πιθανότητα, έχει παραχθεί από τεχνητή νοημοσύνη. Ότι είναι λοιπόν AI generated».

Από τότε μέχρι και τις 25 Νοεμβρίου δημοσίευσε 78 άρθρα. Ιδιοκτήτρια, μια εταιρεία στο Wyoming των ΗΠΑ με την ονομασία MAE. Η ίδια διεύθυνση στην οποία δηλώνει αυτή η εταιρεία χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εταιρείες και λήθη με δυνατότητα να δηλώνουν γενικό σκοπό, δηλαδή όχι συγκεκριμένη δραστηριότητα. Eπισήμως sτην ιστοσελίδα της ασχολείται με πολεμικές τέχνες. Η ίδια υποτιθέμενη δημοσιογράφος έχει αρθρογραφήσει σε ακόμη δύο παρόμοιες ιστοσελίδες. Με άλλη φωτογραφία όμως.

Διαβάστε επίσης: Διαρροή Βίντεο: H τακτική «Kompromat» από τη Σοβιετική Ένωση στα social media

Στην ιστοσελίδα Eurasia Review, σχεδόν άγνωστη, με δύο ακόμη άρθρα τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025. Και αυτή η ιστοσελίδα ανήκει σε εταιρεία με έδρα στο Oregon των ΗΠΑ με την ονομασία BuzzFuture που δεν είναι ειδησεογραφικός οργανισμός. Αντίθετα, είναι εταιρεία δημοσίων σχέσεων. Αποκορύφωμα αναγνώρισης της υποτιθέμενης αξιοπιστίας της μαριονέτας Emily Thompson, η συμπερίληψή της στην ομάδα συνεργατών ερευνητών της πασίγνωστης ιστοσελίδας Spectator, η οποία έχει εκατοντάδες συνεργάτες, αναγνώριση και αξιοπιστία. Πώς μια ψηφιακή μαριονέτα κατάφερε όμως να εισέλθει στο πραγματικό ψηφιακό κόσμο και να αναγνωριστεί από τέτοιους οργανισμούς;

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Σιριβιανό, «σιγά σιγά από το 22 μέχρι το 24 πήρε κάποιους followers. Δεν ήταν ένα ύποπτο προφίλ. Δηλαδή, οι αυτοματοποιημένοι ανιχνευτές του Twitter δεν θα μπορούσαν να εύκολα να πούνε ότι είναι ψεύτικο προφίλ. Δημιουργεί, κάνει παραπληροφόρηση, παράγει παράνομο περιεχόμενο και έτσι πρέπει να το κόψουμε. Σιγά σιγά λειτουργούν αυτοί οι ψεύτικοι λογαριασμοί για να αποκτήσουν αξιοπιστία και απέναντι στην ίδια την πλατφόρμα το έξι για να μην τους κόψει και απέναντι στους χρήστες. Μετά το 25 βλέπουμε να γίνεται κάτι που είναι κάπως πρωτοφανές. Αυτός ο λογαριασμός να συνδέεται και με τον πραγματικό ηλεκτρονικό κόσμο με τρία δηλαδή ηλεκτρονικά μαγκαζίνα».

Εκτενείς έλεγχοι ιστορικού δεν αποκαλύπτουν κανένα αρχείο για κάποια Emily Thompson που να διδάσκει διεθνείς σχέσεις σε οποιοδήποτε διαπιστευμένο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου ή των Ηνωμένων Πολιτειών που να ταιριάζει με αυτό το προφίλ. Πρόκειται για φάντασμα χτισμένο πάνω σε προχρονολογημένα γενικά άρθρα για να δημιουργηθεί ένα επίχρισμα αξιοπιστίας για τη στιγμή που θα χρειαζόταν.

Ο Μιχάλης Σιριβιανός σημειώνει πως «χρειάζεται έναν άνθρωπο full time που για 2-3 χρόνια καλλιεργεί, έτσι φροντίζει τέτοιους λογαριασμούς, τέτοιες οντότητες. Δηλαδή λογικά αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει κι άλλα 4-5 accounts που τα φροντίζει και φροντίζει επίσης να επικοινωνήσει με περιοδικά όπως το Spectator να τους πει «γεια σας είμαι δημοσιογράφος, θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας. Εκτός από χρόνο χρειάζεται και χρήμα για να παραχθεί το βίντεο το οποίο είδαμε. Για να γίνουν οι συναντήσεις, τα ταξίδια και όλα αυτά. Σημαίνει ότι υπάρχει μια συνέπεια, υπάρχει μια αφοσίωση που παραπέμπει είτε σε κράτη είτε σε αρκετά εύπορους ιδιωτικούς οργανισμούς».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τους ειδικούς, η συγκεκριμένη ψηφιακή μαριονέτα δημοσίευσε ακριβώς τα ίδια άρθρα σε διαφορετικές χρονιές που υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται για πραγματικό δημοσιογράφο ερευνητή.

Διαβάστε επίσης: Διαρροή βίντεο: Οι ενδείξεις ρωσικής υβριδικής επίθεσης