Δεν φαίνεται να πείθεται ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλά για τις εξηγήσεις που δίνονται από πλευράς Κυβέρνησης για το επίμαχο, μονταρισμένο βίντεο που προκάλεσε σάλο τα τελευταία 24ωρα, το οποίο ισχυρίζεται ότι υπάρχει μηχανισμός διαφθοράς στο Προεδρικό.

Σε ανάρτησή του ο κ. Κουλλά σημειώνει: «Οργανωμένη διαπλοκή και διαφθορά στο Προεδρικό – οι «εξηγήσεις» που ακούω είναι “άλλα λόγια Θκιέ παπά”».

Μάλιστα ζητά να παρέμβουν άμεσα οι αρχές για πλήρη έρευνα της υπόθεσης.

Θυμίζουμε ότι, ο πρώην υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης, προσήλθε ξανά αργά το απόγευμα της Παρασκευής στην Αστυνομία και έδωσε επίσημη κατάθεση για την υπόθεση, ενώ από πλευράς Κυβέρνησης γίνεται λόγος για υβριδική επίθεση που δέχεται η Κυπριακή Δημοκρατία και ότι μάλιστα, είχαν προειδοποιηθεί ότι θα συμβεί αυτό.