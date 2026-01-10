Οι χθεσινές δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας συνιστούν «υπεκφυγή, δεν απαντούν στα σοβαρά ζητήματα, που έχουν τεθεί σε σχέση με το σκάνδαλο των μαύρων δωρεών» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Άλμα- Πολίτες για την Κύπρο, προσθέτοντας ότι «αντιθέτως, επιχειρούν κάτι πολύ πιο επικίνδυνο: να προσδώσουν εκ των υστέρων νομιμοφάνεια σε πρακτικές που βρίσκονται εκτός θεσμικού πλαισίου και κατά παράβαση της νομοθεσίας», προστίθεται.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «παραδέχεται πλέον δημόσια ότι ο σύγαμπρός του και Διευθυντής του Γραφείου του Χαράλαμπος Χαραλάμπους, σε συνεργασία με τον φίλο και πολιτικό συνοδοιπόρο του Γιώργο Λακκοτρύπη, είχαν ενεργό ρόλο σε διαδικασίες που αφορούν την προσέλκυση και αδειοδότηση ξένων επενδύσεων. Μάλιστα, επιχειρεί να παρουσιάσει αυτή την εμπλοκή ως δήθεν θεμιτή πρακτική στο πλαίσιο της «προώθησης επενδύσεων» και της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης».

Η ανάγκη άμεσης έναρξης έρευνας από την Αρχή κατά της Διαφθοράς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και οι παραιτήσεις του σύγαμπρου του Προέδρου από τη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του και της συζύγου του από τη θέση της Προέδρου του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, που ζητήσαμε χθες, καθίστανται πλέον ακόμη πιο επιτακτικές, αναφέρεται τέλος.