Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για το επίμαχο βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο πρώην υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους και ο επιχειρηματίας Γιώργος Χρυσοχόος, CEO της Cyfield να συνομιλούν με δήθεν επενδυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Προεδρία, οι εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών ασφαλείας, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, εκτιμουν ότι το συγκεκριμένο οπτικοακουστικό υλικό φέρει σαφή στοιχεία οργανωμένης υβριδικής επιχείρησης, με άμεσο στόχο την υπονόμευση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πηγές της Προεδρίας αναφέρουν ότι η δραστηριότητα αυτή παρουσιάζει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε συντονισμένες εκστρατείες ρωσικής παραπληροφόρησης, οι οποίες στο παρελθόν έχουν επανειλημμένα στραφεί εναντίον κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά ταύτα, δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων κέντρων εκτός Ρωσίας που εφαρμόζουν παρόμοιες πρακτικές. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον χρόνο δημοσίευσης του βίντεο, ο οποίος ενδέχεται να συνδέεται με πιθανές συγγενείς κακόβουλες ενέργειες κατά την περίοδο άσκησης της Προεδρίας της ΕΕ.

Η ανάρτηση δείχνει να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά της ρωσικής καμπάνιας Doppelganger, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών ασφαλείας, σημειώνοντας πως πρόκειται για κεντρική διαδικτυακή επιχείρηση υβριδικής παραπληροφόρησης που εντοπίζεται από το 2021 και στοχεύει χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκεκριμένη εκστρατεία έχει, μεταξύ άλλων, στραφεί κατά της Γαλλίας κατά τη διάρκεια προεδρικών εκλογώ), των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας και του Ισραήλ, μέσω συστηματικής αναπαραγωγής στοχευμένης παραπληροφόρησης ρωσικής προέλευσης.

Πηγές της Προεδρίας αναφέρουν ότι, από την αξιολόγηση του υλικού προκύπτει ότι το τελικό προϊόν του βίντεο —τόσο στο μοντάζ όσο και στην αφήγηση— αποτελεί αποτέλεσμα επιλεκτικής επεξεργασίας. Δεν παρουσιάζονται συγκεκριμένα ή επαληθεύσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τα ζητήματα που θίγονται, αλλά αντιθέτως προωθείται μεθοδικά ένα προκαθορισμένο αφήγημα περί διαφθοράς. Όπως εξηγούν οι εμπειρογνώμονες, τέτοιου είδους ανώνυμα βίντεο εντάσσονται στη γνωστή πρακτική των λεγόμενων «kompromat» και έχει τις ρίζες του στη Σοβιετική Ένωση.

Πρόκειται για τακτική «δολοφονίας χαρακτήρων», ευρέως διαδεδομένη στη Ρωσία, με στόχο τον εκβιασμό ή την πολιτική εξουδετέρωση αντιπάλων.

Τα συγκεκριμένα βίντεο, αν και ανώνυμα και διακινούμενα στο διαδίκτυο, εμφανίζονται υπό το πρόσχημα της «δημοσιογραφικής έρευνας» και αποσκοπούν στην υπονόμευση της αξιοπιστίας και της δημόσιας εικόνας προσώπων και οργανισμών, κυρίως σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών ασφαλείας εκτιμούν πως από την ανάλυση του σχετικού λογαριασμού προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για οντότητα που αξιοποιείται στο πλαίσιο υβριδικής δράσης και στοχευμένης κακόβουλης ενέργειας εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, με χαρακτηριστικά που παραπέμπουν ακόμη και σε αυτοματοποιημένο λογαριασμό τύπου «bot», δηλαδή εικονικούς χρήστες που λειτουργούν μέσω οργανωμένων δικτύων υπολογιστών.

