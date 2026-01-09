Προχωρούμε με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με στόχο να ενισχυθούν ουσιαστικά οι συντάξεις, ιδιαίτερα οι συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων, δήλωσε το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης προσθέτοντας πως οι δαπάνες για το κοινωνικό κράτος πέρσι είχαν αύξηση 5% και το 2026 θα υπάρχει επιπλέον αύξηση 6,5%, φτάνοντας τα 600 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

Σε χαιρετισμό του στα εγκαίνια του νέου Δημοτικού Μελάθρου Ευγηρίας «Ευανθία Πιερίδου» στη Λάρνακα που τελέστηκαν το απόγευμα ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «η Λάρνακα ενδεχομένως να είναι η πόλη που έχει πάρει τα περισσότερα λεφτά από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα».

«Ενόψει και του γεγονότος ότι έχουμε την πολιτιστική πρωτεύουσα του 2030, σίγουρα είναι κάτι που θα ληφθεί υπόψη μέσα στο πλαίσιο της ετοιμασίας των προτάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με το νέο ταμείο συνοχής που, οι δύσκολες διαπραγματεύσεις – δεν θα έχουμε κατάληξη κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας – θα γίνουν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας αυτό το εξάμηνο», είπε.

Αναφερόμενος στο Μέλαθρο Ευγηρίας, ο Πρόεδρος είπε ότι «είναι ένα σπίτι ψυχής, έναν χώρο όπου οι ηλικιωμένοι μας θα ζουν με αξιοπρέπεια, ασφάλεια, φροντίδα και θαλπωρή, όπως ακριβώς τους αξίζει και έχουμε υποχρέωση, η Πολιτεία, οι Δημοτικές Αρχές και η κοινωνία γενικότερα, να διασφαλίσουμε».

«Το 2024, ο Δήμος Λάρνακας, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια, προχώρησε στην κατεδάφιση του παλαιού κτηρίου και στην ανέγερση ενός νέου, σύγχρονου Μελάθρου, που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των ηλικιωμένων μας και διαθέτει όλες τις αναγκαίες υποδομές για υψηλής ποιότητας φροντίδα» σημείωσε.

Ως Κυβέρνηση, συνέχισε «έχουμε θέσει ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων μας, μέσα από σειρά μέτρων και πολιτικών που υλοποιούμε από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου».

Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε σε πολιτικές που εξαγγέλθηκαν και υλοποιήθηκαν σε αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια της κυβέρνησης μεταξύ των οποίων η ετοιμασία και υιοθέτηση της Πρώτης Εθνικής Στρατηγικής και το σχετικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργό Γήρανση με 45 συγκεκριμένες πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της υγείας, της αξιοπρέπειας, της κοινωνικής συμμετοχής και ενσωμάτωσης των ηλικιωμένων.

«Ο συντονισμός προώθησης της Στρατηγικής γίνεται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και εμπλέκονται συνολικά εννέα Υπουργεία και Υφυπουργεία, δείχνοντας και την ολιστική και οριζόντια προσέγγιση της Κυβέρνησης» είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στο Σχέδιο Επιδότησης Διαμονής και Φροντίδας σε Στέγες Ηλικιωμένων, «αυξάνοντας την παροχή στα 1.300 ευρώ από 745 ευρώ που ήταν, ενώ εισαγάγαμε και δεσμευτικά ποιοτικά κριτήρια για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών».

«Σήμερα, το 85% των στεγών ηλικιωμένων στη χώρα μας είναι συμβεβλημένο, και αξιοποιεί το εν λόγω Σχέδιο, ωφελώντας εκατοντάδες συμπολίτες μας» ανέφερε και πρόσθεσε πως «ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 100% των στεγών που λειτουργούν για να ανταποκρίνονται στα κριτήρια που έχουμε θέσει».

Αναφορά έκανε επίσης ο Πρόεδρος στο Πρόγραμμα «Κόκκινο Κουμπί» στα Προγράμματα κατ’ οίκον φροντίδας και υποστήριξης όπου όπως είπε «το 2024, επιχορηγήθηκαν 15 σχετικά προγράμματα συνολικού ύψους 200 χιλιάδων ευρώ», στην «αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας», στην «απορρόφηση του κόστους της τελευταίας αύξησης των συντάξεων του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων», στην προστασία των ηλικιωμένων από κάθε μορφή βίας και κακοποίησης και στο πρόγραμμα «Κοινωνικός Λειτουργός της Γειτονιάς», το οποίο επεκτάθηκε σε παγκύπρια βάση.

Ορόσημο για τη συνολική αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων Τρίτης Ηλικίας, συνέχισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης «αποτελεί και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που δρομολογείται εντός του 2026. Τελευταία φορά που έγινε ουσιαστική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση στη χώρα μας ήταν το 1980». «Προχωρούμε με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση με ένα και μοναδικό στόχο, να ενισχυθούν ουσιαστικά οι συντάξεις, ιδιαίτερα οι συντάξεις των χαμηλοσυνταξιούχων γιατί κάποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί με μια σύνταξη των 500 ή των 510 ευρώ», σημείωσε.

Εχουμε ξεκινήσει την προεργασία, ανέφερε ο Πρόεδρος, εκφράζοντας την ελπίδα να προλάβουμε πριν η Βουλή ολοκληρώσει τις εργασίες της λόγω των Βουλευτικών εκλογών, διαφορετικά αμέσως μετά, με βασικό στόχο της κυβέρνησης «να προχωρήσουμε με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση».

Αναφερόμενος στα προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης και δια βίου μάθησης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε πως οι ηλικιωμένοι πρέπει να «ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε πολιτιστικές δραστηριότητες, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαγενεακές δράσεις και τεχνολογική εκπαίδευση, προάγοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνία και αντιμετωπίζοντας φαινόμενα αποκλεισμού.».

Όσον αφορά τις δαπάνες για το κοινωνικό κράτος, είπε πως «πέρσι είχαν αύξηση 5% και το 2026 θα υπάρχει επιπλέον αύξηση 6,5% στις κοινωνικές δαπάνες οι οποίες ανέρχονται περίπου στα 600 εκατομμύρια ευρώ».

Αφού ανέφερε ότι «οι ηλικιωμένοι μας αξίζουν να ζουν με αξιοπρέπεια και να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία, να είναι ενεργά μέλη της κοινότητας, πάντα με αξιοπρέπεια» ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ως κυβέρνηση «στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, ότι στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες με ευαισθησία και ενσυναίσθηση, αντιλαμβανόμενη απόλυτα την ευθύνη μας έναντι των ηλικιωμένων».

Στη δική του ομιλία του ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας είπε ότι «η νέα χρονιά ξεκινά για τη πόλη με αισιοδοξία, υπερηφάνεια αλλά και ευθύνη. Το 2025 έκλεισε με τον πιο όμορφο τρόπο για την πόλη μας, με την ανακήρυξή της ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030, μία κορυφαία διάκριση που επιβεβαιώνει ότι η Λάρνακα προχωρά μπροστά με όραμα, εξωστρέφεια και ανθρωποκεντρική φιλοσοφία».

Είμαι βέβαιος συνέχισε ότι «το 2026 θα είναι μια ακόμα καλύτερη χρονιά, μια χρονιά ανάπτυξης, αναβάθμισης και ουσιαστικών έργων. Το βέβαιο είναι ότι ο νέος χρόνος ξεκινά ως μια πολύ καλύτερη χρονιά για τους ηλικιωμένους συνδημότες μας, για τους ανθρώπους που το έχουν περισσότερο ανάγκη και στους οποίους οφείλουμε σεβασμό, φροντίδα και αξιοπρέπεια, γιατί» όπως εξήγησε «η τρίτη ηλικία δεν ζητά προνόμια αλλά αξίζει απλώς το αυτονόητο».

Πρόσθεσε πως «ενόψει του γεγονότος ότι το 2030 η Λάρνακα θα είναι η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και θα εκπροσωπήσει επάξια ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία, θεωρούμε αυτονόητο ότι από σήμερα πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις. Αποφάσεις που θα διασφαλίζουν πως στον επόμενο κύκλο χρηματοδότησης από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Πολιτικής Συνοχής θα προβλεφθούν στοχευμένα και επιπρόσθετα κονδύλια, ιδίως για την ανέγερση σύγχρονων και λειτουργικών πολιτιστικών υποδομών».

Όπως είπε ο Δήμαρχος, «η Λάρνακα δεν ζητά προνόμια, αλλά ζητά τα αναγκαία μέσα για να ανταποκριθεί στην ευθύνη που αναλαμβάνει απέναντι στην Κύπρο και στην Ευρώπη. Καθώς η Λάρνακα πορεύεται προς το 2030 ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, δεσμευόμαστε ότι ο πολιτισμός μας δεν θα εκφράζεται μόνο μέσα από εκδηλώσεις και θεσμούς, αλλά μέσα από την καθημερινή φροντίδα, τη συμπερίληψη και την αξιοπρέπεια» σημείωσε.

Αναφερόμενος στο νέο Δημοτικό Μέλαθρο Ευγηρίας Ευανθίας Πιερίδου, ο κ. Βύρας είπε πως «το έργο είναι συνολικής αξίας 3,5 εκατομμυρίων ευρώ και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 48 τρόφιμους, προσφέροντας άνεση, ασφάλεια και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης».

