Το Κίνημα Άλμα καταγγέλλει σοβαρές ενδείξεις διαφθοράς, διαπλοκής και παράνομων χρηματοδοτήσεων στο ανώτατο επίπεδο εξουσίας στην Κύπρο, με αφορμή πρόσφατο βίντεο που φέρεται να εμπλέκει στενούς συνεργάτες του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Το Κίνημα υποστηρίζει ότι το ζήτημα δεν είναι η αυθεντικότητα ή το μοντάζ του βίντεο, αλλά κατά πόσο οι καταγεγραμμένες πρακτικές μαύρες δωρεές, παράνομες εισφορές στην προεκλογική εκστρατεία και στο Ταμείο της Πρώτης Κυρίας έχουν πράγματι συμβεί.

Η ανακοίνωση τονίζει ότι ο Πρόεδρος αποφεύγει να δώσει πειστικές απαντήσεις και καταγγέλλει φαινόμενα νεποτισμού, καθώς εμπλέκεται στενός συγγενής του που κατέχει καίρια θεσμική θέση. Παράλληλα, επισημαίνεται η περαιτέρω ζημιά στη διεθνή εικόνα της Κύπρου και η αμφισβήτηση της προσήλωσής της στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα σε θέματα κυρώσεων κατά Ρώσων ολιγαρχών.

Το Κίνημα ζητά άμεση διερεύνηση από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς και την παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου και την απομάκρυνση της Πρώτης Κυρίας από την ηγεσία του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Τονίζεται ότι, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ποινικών ευθυνών, η κυβέρνηση και ο Πρόεδρος είναι πολιτικά εκτεθειμένοι και κατηγορούνται ότι συνεχίζουν πρακτικές προηγούμενων κυβερνήσεων, εξυπηρετώντας προνομιούχα συμφέροντα εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η ανακοίνωση κλείνει με σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων προς την κυβέρνηση, που αφορούν προεκλογικές δαπάνες, σχέσεις με επιχειρηματικά συμφέροντα, πιθανές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκές κυρώσεις, χρηματοδοτήσεις προς το Προεδρικό και τον ρόλο συγκεκριμένων προσώπων σε μεγάλα ενεργειακά και αναπτυξιακά έργα που τελούν υπό διερεύνηση.

Αυτούσια η ανακοίνωση του «ΑΛΜΑ»

Όπως στο ρεπορτάζ του Al Jazeera το 2020, έτσι και χθες, εμβρόντητοι οι Κύπριοι πολίτες είδαν και άκουσαν χθες κάτι που δείχνει να επιβεβαιώνει αυτό που οι πολίτες πίστευαν πως: «ο βασιλιάς είναι γυμνός»!

Το βίντεο αφήνει γιγάντιες σκιές διαφθοράς και διαπλοκής σε σχέση με μαύρες δωρεές στο πιο ψηλό επίπεδο εξουσίας στη Κύπρου και απονομιμοποιεί στα μάτια των πολιτών προσωπικά τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και την κυβέρνησή του.

Αυτό ενισχύει περαιτέρω την αντίληψη (και θυμό) των πολιτών όπως καταγράφεται σε μετρήσεις κοινής γνώμης: ότι πίσω από τη βιτρίνα της καθαρής διακυβέρνησης που δήθεν επρόκειτο να πατάξει τη διαφθορά, λειτουργεί ένα παρακράτος διαπλοκής και διαφθοράς. Είναι άδικο η εντύπωση αυτή να γίνει ισχυρή και εμπεδωμένη πεποίθηση για τον πολίτη;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν το βίντεο αποτελεί προϊόν μοντάζ ή προέρχεται από εχθρούς της Κύπρου. Όλες οι οπτικοποιημένες καταγραφές αναγκαστικά εμπεριέχουν μοντάζ. Υπάρχουν όντως εχθροί της Κύπρου διεθνώς. Αυτά είναι δεδομένα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι: έχουν λάβει χώρα ή όχι οι επιλήψιμες ενέργειες και οι πρακτικές που περιγράφονται στο βίντεο από βασικούς συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας και αφορούν παράνομες χρηματοδοτήσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Νίκου Χριστοδουλίδη, και, για την περίοδο μετά την ανάληψη της εξουσίας, διαδικασίες μαύρων δωρεών στο Ταμείο της Πρώτης Κυρίας και στο Προεδρικό γενικότερα; Αυτό είναι το ερώτημα που έχει σημασία.

Σε αυτό το ερώτημα οφείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να απαντήσει πειστικά και χωρίς υπεκφυγές ή θεωρίες συνωμοσίας. Μέχρι σήμερα το αποφεύγει.

Καταγράφουμε στο Παράρτημα αυτολεξεί τα λόγια που εμφανίζονται να εκστομίζονται από συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών είναι σύγαμπρος του Προέδρου της Δημοκρατίας και διευθυντής του γραφείου του, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιλήψιμα τα φαινόμενα νεποτισμού και οικογενειοκρατίας για τα οποία ο Νίκος Χριστοδουλίδης αποδεικνύεται πρωταθλητής.

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ισχυρίζεται ότι τα λόγια αυτά δεν λέχθηκαν στο πλαίσιο (context) που εμφανίζονται ότι λέχθηκαν, ούτε και με τη σειρά που εμφανίζονται. Ας τα τοποθετήσει τότε η Κυβέρνηση στο δικό της «αθώο» πλαίσιο που ισχυρίζεται ότι είναι το πραγματικό. Ποιο είναι αυτό; Μπορεί να σταθεί σε μια σοβαρή αντεξέταση και να ανατρέψει πειστικά τα όσα όλοι μας είδαμε, ακούσαμε και αντιληφθήκαμε;

Η Κύπρος και η κοινωνία δεν αντέχει άλλο τόση διαφθορά.

Όπως και επί Νίκου Αναστασιάδη, έτσι και τώρα, πλήττεται ανεπανόρθωτα η διεθνής εικόνα της χώρας και αμφισβητείται η προσήλωσή της στις πολιτικές που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως σε σχέση με τη Ρωσία. Τα όσα με επικοινωνιακούς τρόπους προβλήθηκαν στα πλαίσια της ανάληψης της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αποδεικνύονται κενά ουσίας.

Στη βάση όλων των πιο πάνω, αναμένουμε την άνευ ετέρου και χωρίς καθυστέρηση έναρξη έρευνας από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Επίσης, με δεδομένο ότι

· ο Γιώργος Λακκοτρύπης είναι πρόσωπο-κλειδί στα σκάνδαλα του έργου στο Βασιλικό και του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και ο αδελφός του, αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ, είχε επίσης ρόλο που καταγράφεται πιο κάτω,

· από το στόμα του Γιώργου Λακκοτρύπη ακούγονται αναφορές για παρέμβαση, έναντι αμοιβής, της Κυπριακής Δημοκρατίας ώστε να μην επιβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώσεις σε Ρώσο ολιγάρχη,

· ο σύγαμπρος και διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας αναφέρει στο βίντεο ότι ο Γιώργος Λακκοτρύπης είναι πολύ καλός φίλος του Προέδρου και είναι σαν να μιλάει εκ μέρους της Προεδρίας,

ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να θέσει το βίντεο υπό το μικροσκόπιό της.

Προϋπόθεση αντικειμενικής και αμερόληπτης διερεύνησης είναι η άμεση παραίτηση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Μετά από όσα είδαμε και ακούσαμε, ο κ. Χαραλάμπους δεν είναι κατάλληλος για την υψηλή θέση του. Ντροπιάζει το αξίωμα του Προέδρου και τη χώρα.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει χωρίς καθυστέρηση, είτε να καταργηθεί εντελώς ο Φορέας, Κοινωνικής Στήριξης, είτε η αρμοδιότητα διοίκησής του να μεταφερθεί στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, όπως είχαμε και παλαιότερα εισηγηθεί. Μέχρι να γίνει αυτό, θα πρέπει να παραιτηθεί άμεσα η Πρώτη Κυρία από επικεφαλής του Φορέα και το Υπουργικό Συμβούλιο να διορίσει ως Πρόεδρο του Φορέα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και ήθους, όπως προβλέπει η νομοθεσία ως εναλλακτική επιλογή.

Η πλήρης διερεύνηση είναι απαίτηση της κοινωνίας.

Ωστόσο, η διακυβέρνηση δεν κρίνεται μόνο στα δικαστήρια, αλλά πρωτίστως στη συνείδηση της κοινωνίας. Συνεπώς, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ποινικών αδικημάτων, η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, και προσωπικά ο ίδιος ο Πρόεδρος, παραμένουν πολιτικά πλήρως εκτεθειμένοι. Αυτό που οι πολίτες καταλαβαίνουν είναι ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι άξιος συνεχιστής του μέντορά του Νίκου Αναστασιάδη, σαρξ εκ της ίδιας σαρκός. Και ότι συνεχίζει και ο ίδιος να στηρίζει και να ευνοεί, έναντι ανταλλαγμάτων και στα πλαίσια ανήθικων συναλλαγών, μία κάστα προνομιούχων, τη στιγμή που η πλειοψηφία του λαού παλεύει καθημερινά για να βγάλει με αξιοπρέπεια τον μήνα.

Τα ερωτήματα:

Επιτακτικά, οι πολίτες αναμένουν καθαρές απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα και ζητήματα:

1. Η νομοθεσία που αφορά τις δαπάνες στην προεκλογική περίοδο, επιβάλλει όπως κάθε πληρωμή που διενεργείται από υποψήφιο ή τον εκλογικό του αντιπρόσωπο σε σχέση με δαπάνη για τη διεξαγωγή της προεκλογικής του καμπάνιας υποστηρίζεται από τιμολόγιο ή απόδειξη. Για ποσό πέραν των εκατό ευρώ (€100), αυτή διενεργείται μέσω τραπεζικού εμβάσματος ή επιταγής. Συνάδει τούτο με τα λεγόμενα του κ. Λακκοτρύπη;

2. Με βάση αριθμό δημοσιευμάτων στο διεθνή τύπο, πράγματι οι κ.κ. Φρίντμαν και Άβεν, που σχετίζονται με την εταιρεία LetterOne, τέθηκαν υπό καθεστώς κυρώσεων τον Μάρτιο του 2022, λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Φαίνεται επίσης να επιβεβαιώνεται ότι ο Αντρέι Κοσόγκοφ, δεν τελεί υπό κυρώσεις. Ποια ήταν η στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι του κ. Κοσόγκοφ;

3. Έγινε εισφορά από την εταιρεία Remedica, συμφερόντων του Ομίλου LetterOne, ποσού ύψους €75.000 προς τον Φορέα της Πρώτης Κυρίας; Εάν όχι, έγινε εισφορά με άλλο τρόπο προς το Προεδρικό Μέγαρο;

4. Ποιος είναι ο ρόλος του Γιώργου Λακκοτρύπη σε σχέση με τις δραστηριότητες του Προεδρικού; Αυτός ο ρόλος είναι θεσμικός;

5. Ποια είναι η σχέση του Γιώργου Λακκοτρύπη με την Πρώτη Κυρία και τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης του οποίου αυτή προεδρεύει;

6. Ποιος είναι ο Αμερικανός που έκανε εισφορά στην Κυβέρνηση ύψους €500.000; Ποιο έργο του προωθήθηκε;

7. Ο Γιώργος Λακκοτρύπης ήταν βασικός συντελεστής των γεγονότων που αφορούν στην προσφοροδότηση και κατακύρωση του διαγωνισμού για τα έργα φυσικού αερίου στο Βασιλικό, όπως και για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου - Ελλάδας, μέχρι το 2020, οπότε αποχώρησε από τη θέση του Υπουργού Ενέργειας. Επίσης, ο αδελφός του συνδέεται επαγγελματικά με εταιρεία με την οποία η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη διαπραγματευόταν από τον Ιούλιο του 2024 μέχρι τον Αύγουστο του 2025 για να της αναθέσει απευθείας, χωρίς διαγωνισμό, την ολοκλήρωση των ημιτελών έργων στο Βασιλικό, στην κατασκευή των οποίων η ίδια συμμετείχε ως υπεργολάβος της κινέζικης κοινοπραξίας. Μετά την καθυστέρηση των 13 περίπου αυτών μηνών, η Κυβέρνηση αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την προσπάθεια της απευθείας ανάθεσης, αφού αυτή θα ήταν πρόδηλα παράνομη. Όλα τα πιο πάνω, βρίσκονται κάτω από το μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ισχύει η θέση του κ. Χαράλαμπου Χαραλάμπους ότι ο κ. Γ. Λακκοτρύπης είναι πολύ καλός φίλος του Προέδρου και είναι σαν να μιλάει εκ μέρους της Προεδρίας;

8. Έχουμε κατ’ επανάληψη εξηγήσει ότι το στεγαστικό σχέδιο της Κυβέρνησης, για δωρεάν παραχώρηση συντελεστή δόμησης στους ντιβέλοπερς, είναι σκανδαλώδες και είναι ως εάν να έχει γραφτεί από κάποιον ντιβέλοπερ. Ο κ. Γ. Χρυσοχός, επικεφαλής της Cyfield, που ακούγεται να μιλά στο βίντεο, έχει δημόσια ταχθεί υπέρ του συγκεκριμένου σχεδίου. Ποια είναι η σχέση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας;

9. Σε έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, που εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2025, σε σχέση με τις διαδικασίες αδειοδότησης εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Μαρί, συμφερόντων της εταιρείας Cyfield, αναφέρεται ότι οι κρατικές αρμόδιες αρχές παρέμεναν αδρανείς, ενόσω η εταιρεία προχωρούσε στις κατασκευαστικές εργασίες, και όταν η ΑΗΚ προέβη σε σχετική καταγγελία, και η Ελεγκτική Υπηρεσία ξεκίνησε στο τέλος του 2023 σχετική διερεύνηση, έγιναν συσκέψεις στην παρουσία των αρχών αυτών και δόθηκαν οδηγίες για να εξεταστεί η εκ των υστέρων αδειοδότηση των παράνομων κατασκευών. Έχουν παρέλθει 11 μήνες από την έκδοση της συγκεκριμένης έκθεσης. Στάλθηκε από τη Ελεγκτική Υπηρεσία στην Αρχή κατά της Διαφθοράς για διερεύνηση; Εάν ναι, ποια ήταν τα αποτελέσματα; Εάν όχι, γιατί δεν στάλθηκε; Τι άλλες ενέργειες για να αποδοθούν ευθύνες έχουν αναληφθεί;

10. Στην Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τις προεκλογικές δαπάνες του Νίκου Χριστοδουλίδη ημερ. 9.1.2024, αναφέρεται ότι στον τραπεζικό λογαριασμό του Υποψηφίου, με το πέρας της εκλογικής εκστρατείας, υπήρχε αδιάθετο υπόλοιπο ύψους €109.220. Καταγράφονται επίσης εισφορές σε μετρητά ύψους €8.900 που δεν είχαν καταχωριστεί και αποκαλύφθηκαν κατά τον έλεγχο. Συνεπώς υπήρχε πλεόνασμα από την προεκλογική εκστρατεία του κ. Χριστοδουλίδη ύψους €118.120. Όπως καταγράφεται, ο εκλογικός αντιπρόσωπός του, που ήταν και πάλι ο σύγαμπρός του Χαράλαμπος Χαραλάμπους, είχε αναφέρει ότι, ποσό ύψους €36.000, χρησιμοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2023 για αποπληρωμή προστίμου που επιβλήθηκε στον υποψήφιο κ. Νίκο Χριστοδουλίδη από την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για αποστολή μηνυμάτων ή/και κλήσεων κατά την προεκλογική περίοδο. Επίσης μέρος του ποσού θα χρησιμοποιείτο για την αποπληρωμή τυχόν μελλοντικού πρόστιμου που θα πρόκυπτε λόγω υπέρβασης του καθορισμένου ορίου δαπανών κατά €19.357 και το αδιάθετο ποσό (περίπου €62.000) υπήρχε πρόθεση να δοθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δόθηκε, που και πότε;