Συνεχίζονται οι αντιδράσεις σχετικά με το βίντεο με τους δήθεν επενδυτές, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας από χθες, το οποίο αφορά τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων κατά την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου Χριστοδουλίδη του 2023, όπως και τις εισφορές στο Ταμείο που διαχειρίζεται η Πρώτη Κυρία.



Αυτή τη φορά ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, μέσω ανάρτησης στην κοινωνική πλατφόρμα του Facebook, εξαπολύει πυρά, κάνοντας την ίδια ώρα, αναφορά σε προειδοποίηση του, η οποία αφορούσε «πρώην Υπουργό που αγόρασε χρηματοκιβώτιο». Στην ανάρτηση του υπογραμμίζει επίσης ότι είχε προηγουμένως επίσης αναφέρει ξεκάθαρα ότι «Τα λεφτά δεν διακινούνται μόνο μέσω τραπεζών. Διακινούνται και σε cash».



Παράλληλα, έκανε αναφορά και στο «Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης», το οποίο διαχειρίζεται η Πρώτη Κυρία. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι «Ας σταματήσουν να προσποιούνται ότι δεν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει με το περιβόητο «Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης» που λειτουργεί στο Προεδρικό υπό τη σύζυγο του Προέδρου. Δεν ξεχνούμε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος έδωσε μάχη για να παραμείνει το καθεστώς ανωνυμίας στις εισφορές. Τώρα ξέρουμε γιατί».





Ο Φαίδωνας στην ίδια ανάρτηση, ζητεί να δοθούν τα ονόματα των προσώπων, τα οποία έκαναν εισφορές στο Ταμείο του Προεδρικού, χωρίς εξαιρέσεις, ενώ παράλληλα τονίζει πως, αν δεν συναινεί το Προεδρικό, να το επιβάλει η Βουλή των Αντιπροσώπων, μέσω νόμου.

Ο ίδιος επίσης τονίζει ότι «η χώρα μας εξευτελίζεται ξανά».



Να υπενθυμίσουμε ότι στο συγκεκριμένο βίντεο προβάλλεται ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Χαραλάμπους, ο πρώην Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακκοτρύπης, όπως και ο CEO της εταιρείας Cyfield, Γιώργος Χρυσοχόος.



Η αυτούσια ανάρτηση του:



«Στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 αναφέρθηκα σε πρώην Υπουργό που αγόρασε χρηματοκιβώτιο.



Είχα πει ξεκάθαρα: Τα λεφτά δεν διακινούνται μόνο μέσω τραπεζών. Διακινούνται και σε cash.



Σήμερα, με το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ακούσαμε τον Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και τον κ. Λακκοτρύπη να επιβεβαιώνουν ακριβώς αυτό: ότι κυκλοφορούν πολλά χρήματα σε μετρητά και ότι τα χρήματα αυτά ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές.



Ας σταματήσουν την υποκρισία με τις υπόγειες χρηματοδοτήσεις και το μαύρο πολιτικό χρήμα.Ας σταματήσουν να προσποιούνται ότι δεν ξέρουν τι πραγματικά συμβαίνει με το περιβόητο «Ταμείο Κοινωνικής Στήριξης» που λειτουργεί στο Προεδρικό υπό τη σύζυγο του Προέδρου.



Δεν ξεχνούμε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος έδωσε μάχη για να παραμείνει το καθεστώς ανωνυμίας στις εισφορές. Τώρα ξέρουμε γιατί. Αυτό το καθεστώς δεν μπορεί να συνεχιστεί.



Άμεσα να γίνει μια νέα αρχή: Να δοθούν στη δημοσιότητα τα ονόματα όσων έδωσαν εισφορές στο Ταμείο του Προεδρικού.



Χωρίς εξαιρέσεις.



Και αν δεν συναινεί το Προεδρικό, να το επιβάλει η Βουλή με νόμο.Η χώρα μας εξευτελίζεται ξανά.Η κοινωνία μας πρέπει επιτέλους να μάθει να ξεχωρίζει την αλήθεια».







