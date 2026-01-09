Νέα κατάθεση για τη δημοσίευση βίντεο το οποίο κυκλοφορεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και μεταφέρει ισχυρισμούς για παράνομη χρηματοδότηση κατά την προεκλογική εκστρατεία του Προέδρου Χριστοδουλίδη θα δώσει ο Γιώργος Λακκοτρύπης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνα Βύρωνος, έχει διευθετηθεί η λήψη της κατάθεσης του Λακκοτρύπη σήμερα ή αύριο.

Σημείωσε δε ότι οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι όπως αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του ο Γιώργος Λακκοτρύπης, το βίντεο είναι εμφανώς μονταρισμένο, με αποσπασματικές και αλλοιωμένες δηλώσεις που αποδίδονται ψευδώς σε εκείνον/εκείνη, με στόχο,όπως υποστηρίζει να πληγεί η Κυπριακή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αλλά και ο ίδιος/η ίδια προσωπικά.

Στη δήλωση επισημαίνεται ότι δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός πως το επίμαχο βίντεο δημοσιοποιήθηκε μία ημέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που, σύμφωνα με τον/την ίδιο/α, ενισχύει τις υποψίες για εσκεμμένη και οργανωμένη ενέργεια.

Παράλληλα, γνωστοποιείται ότι έχει ήδη κατατεθεί επίσημη καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, όπου και θα παραδοθεί όλο το υλικό και τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεσή του/της, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες.

Αυτούσια η δήλωση του κ. Λακκοτρύπη:

Με αφορμή βίντεο που κυκλοφόρησε σήμερα από ψεύτικο προφίλ στη πλατφόρμα X, και στο οποίο παρουσιάζομαι να συζητώ με φερόμενους επενδυτές τρόπους χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, θα ήθελα να δηλώσω τα εξής:

Είναι πασιφανές από το βίντεο ότι οι δηλώσεις που μου αποδίδονται έχουν μονταριστεί για να διαστρεβλωθεί το πλαίσιο των συζητήσεων, με απώτερο στόχο να πληγεί η χώρα μας, ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και εγώ προσωπικά.

Δεν είναι τυχαίο που η διαρροή του βίντεο έγινε μία μέρα μετά την τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Έχω ήδη προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας, στο οποίο θα παραδώσω όλα τα στοιχεία που έχω στη διάθεση μου.

