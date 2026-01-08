Περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων ΗΑΕ με Κύπρο και ΕΕ αποφασίστηκε σε συνάντηση στο ΥΠΕΞ μεταξύ του Υπουργού Κωνσταντίνου Κόμπου και της Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά θέματα Μαριλένας Ραουνά με την Υπουργό Επικρατείας των ΗΑΕ Lana Nusseibeh.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ κατά το γεύμα εργασίας συζητήθηκαν τα αποτελέσματα της πρόσφατης, ιστορικής, επίσκεψης του Προέδρου των ΗΑΕ, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κύπρο.

«Η παραγωγική μας συζήτηση επικεντρώθηκε στα εξής: Περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου-ΗΑΕ, στις σχέσεις ΕΕ-ΗΑΕ κατά την Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις», αναφέρει η ανάρτηση του κ. Κόμπου.





Πηγή: ΚΥΠΕ