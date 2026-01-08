Την ευχή να επιτευχθεί σύντομα λύση του κυπριακού προβλήματος που θα επιφέρει ευημερία σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Ahmed Aboul Gheit, ο οποίος συναντήθηκε την Πέμπτη με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου.

Ανακοίνωση από τη Βουλή αναφέρει ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο επίσκεψής του κ. Gheit στην Κύπρο για να παραστεί στην Τελετή Έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κ. Aboul Gheit ανέφερε ότι μόνο η καθολική εφαρμογή και ο απαρέγκλιτος σεβασμός του διεθνούς δικαίου και όχι η επιβολή της ισχύος, μπορούν να οδηγήσουν σε ειρήνη και δικαιοσύνη, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Ευχήθηκε δε την επίτευξη σύντομα λύσης του κυπριακού προβλήματος, που θα επιφέρει ευημερία σε ολόκληρο τον κυπριακό λαό, αναφέρεται.

Στη συνάντηση, αντηλλάγησαν απόψεις για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τονίστηκε η σημασία της ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής προς διασφάλιση συνθηκών περιφερειακής ασφάλειας, σταθερότητας και ευημερίας.

Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στην προηγούμενη μεταξύ τους συνάντηση κατά την επίσημη επίσκεψή της στην Αίγυπτο, τον Φεβρουάριο του 2025. Σημείωσε δε τη σημασία της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου σε μια στιγμή ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία, αυτήν της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου αποτελεί υψηλή προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Η Πρόεδρος της Βουλής επισήμανε, παράλληλα, ότι η παρούσα συνάντηση αποτελεί ευκαιρία για την επαναβεβαίωση της κοινής τους προσήλωσης στις αρχές του διεθνούς δικαίου, που βρίσκεται υπό απειλή ανά το παγκόσμιο. Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε την ανάγκη συστράτευσης όλων στην προάσπιση της ειρήνης, τονίζοντας ότι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας αποτελεί τη μόνη οδό για την αντιμετώπιση δύσκολων προκλήσεων σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Στην Κύπρο, τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής, το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται κατάφορα, συνεπεία της εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Η κ. Δημητρίου υπογράμμισε ότι η πλευρά μας παραμένει προσηλωμένη στον στόχο της επίλυσης του κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, προς όφελος του κυπριακού λαού στο σύνολό του και της ευρύτερης περιοχής.

Τον κ. Aboul Gheit συνόδευαν ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου και επικεφαλής του Γραφείου του Hossam Zaki και ο Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Γραφείου του Ahmed Nassouf.



Πηγή: ΚΥΠΕ