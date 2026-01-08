Για συγκρατημένη αισιοδοξία ώστε «να σπρώξουμε τα πράγματα προς την κατεύθυνση της λύσης του Κυπριακού» την νέα χρονιά μίλησε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ στην κοπή βασιλόπιτας, την Πέμπτη στα γραφεία της ΕΤΚΑ ΠΕΟ παραπέμποντας και στην συγκρατημένη αισιοδοξία που εξέφρασε ο ΓΓ του ΟΗΕ στην έκθεσή του για την ανανέωση της θητείας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Έχουμε υποχρέωση αυτή την αισιοδοξία να την τροφοδοτήσουμε με τις πρωτοβουλίες, τις πράξεις, τις ενέργειες και τις ξεκάθαρες θέσεις μας, ώστε όσο περνά από το δικό μας χέρι να σπρώξουμε τα πράγματα για να πετύχουμε το στόχο της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017, πρόσθεσε ο Στέφανος Στεφάνου. «Και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια για να πετύχουμε λύση η οποία θα τερματίζει την τουρκική κατοχή και θα επανενώνει τον τόπο και τον λαό μας, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους» συνέχισε.

Αναφερόμενος στην φράση του ΓΓ του ΟΗΕ μετά το Κραν Μοντανά ότι οι διαπραγματεύσεις εκεί ήταν ένα μίλι από την λύση, ο κ. Στεφάνου είπε ότι είναι γι' αυτό που πρέπει να προσπαθήσουμε όντως να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από το σημείο που διακόπηκαν, για να είμαστε ένα μίλι μακριά από την επίτευξη λύσης και να μπορέσουμε να διανύσουμε αυτή την απόσταση και να πετύχουμε την δικαίωση του τόπου και του λαού μας μέσα από την λύση του Κυπριακού.

Είναι γι' αυτό που πρέπει να διαφυλάξουμε τις συγκλίσεις, να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ, πρόσθεσε.

Είναι πάρα πολύ σημαντικό, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, να προσεγγίζουμε τις εξελίξεις με υπευθυνότητα, συγκεκριμένες προτάσεις υπέρ της κοινωνίας και με πατριωτισμό. Αυτά τα τρία χαρακτηριστικά, πρόσθεσε, βρίσκει διαχρονικά ο κόσμος στην πολιτική και την όλη παρουσία του ΑΚΕΛ, το οποίο πάντοτε είναι στην πρώτη γραμμή για να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους και την κοινωνία, την Κύπρο.

Σημειώνοντας ότι το 2026 το ΑΚΕΛ συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής δήλωσε υπερήφανος για αυτή την ιστορία, πλούσια σε θυσίες και προσφορά για τον τόπο και τον λαό μας. «Αυτή η ιστορία αποτελεί για μας παρακαταθήκη, κληρονομιά, την οποία θέλουμε να εμπλουτίσουμε ακόμα περισσότερο με τους αγώνες μας για να μπορέσουμε να δικαιώσουμε την Κύπρο, για να μπορέσουμε και να προστατεύσουμε τους εργαζομένους και την κοινωνία αλλά για να ανοίξουμε και νέους δρόμους προόδου και προκοπής, όπως κάνουμε για 100 χρόνια τώρα».

Για τις Βουλευτικές εκλογές, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ μπαίνει στη νέα χρονιά με αισιοδοξία και με την πεποίθηση ότι μπορούν να υλοποιήσουν τον στόχο για ένα πιο ισχυρό ΑΚΕΛ σε αυτές τις εκλογές και θα τον υλοποιήσουμε με σκληρή δουλειά που θα δώσουν όλοι μαζί συλλογικά.

«Εμείς και χιλιάδες άλλοι γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ένα ισχυρό ΑΚΕΛ αποτελεί ισχυρή ελπίδα για τον τόπο μας και τον λαό μας».

Είναι γεμάτος ο κόσμος από προβλήματα και προκλήσεις, στην Κύπρο, την Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο, ανέφερε εξάλλου ο κ. Στεφάνου λέγοντας ότι ειδικά στην Κύπρο, όπως και τον προηγούμενο χρόνο, έτσι και φέτος, μια μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλά και πολλαπλά προβλήματα, στο επίκεντρο των οποίων είναι το θέμα του κόστους ζωής, της ακρίβειας, του ψηλού κόστους στέγης, των χαμηλών και καθηλωμένων μισθών που δεν μπορούν να καλύψουν ακόμα και αυτές τις βασικές ανάγκες.

Ο κόσμος, είπε, θα συνεχίσει και σε αυτή τη χρονιά να αντιμετωπίζει την αυθαιρεσία και τις επιθετικές πολιτικές των τραπεζών, των ολιγοπωλίων που με την πολιτική τους κάνουν τη ζωή του κόσμου ολοένα και πιο δύσκολη.

Και ο κόσμος, ανέφερε ο Στέφανος Στεφάνου, δεν μπήκε με τον καλύτερο τρόπο στην νέα χρονιά, λέγοντας ότι το διεθνές δίκαιο σε διάφορες περιπτώσεις παραγκωνίζεται και παραβιάζεται. «Το γεγονός όμως ότι μια χώρα με ειδική επιχείρηση απαγάγει Πρόεδρο μιας άλλης χώρας και την ίδια ώρα ο Πρόεδρος αυτής της χώρας - και μιλώ για τον Τραμπ, τον Πρόεδρο των ΗΠΑ - απειλεί και μια σειρά άλλες χώρες και περιοχές, αυτόν κάνει τον κόσμο ακόμα πιο επικίνδυνο» είπε.

Ήδη, συνέχισε, ο κόσμος έχει κάνει ακόμη μερικά βήματα προς την κατεύθυνση για οριστική περιθωριοποίηση του διεθνούς δικαίου. «Όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε ότι αυτή η κατάσταση δεν ευνοεί και την ίδια ώρα είναι και πολύ επικίνδυνη για ολόκληρο τον κόσμο και ειδικά για τις μικρές και ανίσχυρες χώρες όπως είναι η Κύπρος, που αντιμετωπίζουν και σοβαρά πολιτικά προβλήματα όπως αντιμετωπίζει η Κύπρος με το πρόβλημα της τουρκικής κατοχής της διαίρεσης, της επεκτατικής πολιτικής της Τουρκίας με ό,τι αυτή η πολιτική συνεπάγεται».

Ο παραγκωνισμός του διεθνούς δικαίου, η περιθωριοποίηση του ΟΗΕ εμάς ενισχύει ακόμη περισσότερο την βούληση και την πεποίθηση ότι ο προοδευτικός κόσμος μαζί και το ΑΚΕΛ πρέπει να συνεχίσουμε με περισσότερη δύναμη, με περισσότερη ζέση, με περισσότερη αποφασιστικότητα, για να υπερασπιστούμε όλοι μαζί το διεθνές δίκαιο και να ζητούμε η επίλυση των διαφόρων διεθνών περιφερειακών προβλημάτων να γίνεται στη βάση του διεθνούς δικαίου, στο πλαίσιο του ΟΗΕ και στη βάση των ψηφισμάτων αυτού του οργανισμού, σημείωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

«Εάν αφήσουμε να κυριαρχήσει ο νόμος της ζούγκλας τότε ακόμη περισσότερες χώρες και ακόμη περισσότεροι λαοί θα οδηγηθούν στην αιματοχυσία και ακόμα περισσότερη αδικία θα συνεχίσει να κυριαρχεί στον κόσμο. Και αυτό δεν είναι προς το συμφέρον των λαών και όλων όσων αγαπούν την ειρήνη, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των λαών και μεταξύ των κρατών», σημείωσε.

Ο Στέφανος Στεφάνου ευχήθηκε «Καλή χρονιά» σε όλους και προπαντός υγεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ