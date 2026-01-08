Σε παρέμβαση του στο Πρωτοσέλιδο, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος μίλησε για την ηλεκτρική διασύνδεση και το ζήτημα που προκύπτει μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου και τις εσωτερικές αντιδράσεις, τις σχέσεις Κυβέρνησης-ΔΗΚΟ, τις Βουλευτικές Εκλογές και το φλέρτ με τον Δημοκρατικό Συναγερμό.

Καθυστερήσεις και αβεβαιότητα στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Έντονη ανησυχία για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης εξέφρασε ο Νικόλας Παπαδόπουλος, σημειώνοντας ότι τα χρονοδιαγράμματα μεταβάλλονται διαρκώς και πλέον η ολοκλήρωση του έργου μετατίθεται πέραν του 2030.

Όπως ανέφερε, το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε ολοκλήρωση το 2026, στη συνέχεια μετατέθηκε στο 2030, μετά στο 2029 και αργότερα ακόμη και στο 2036, γεγονός που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις του ΔΗΚΟ ότι το έργο κινδυνεύει με κατάρρευση.

Παρότι, όπως είπε, δεν έχει ακόμη φτάσει στο σημείο της οριστικής ακύρωσης, οι πρόσφατες εξελίξεις εντείνουν τις ανησυχίες, ιδιαίτερα μετά τις ανακοινώσεις της εταιρείας που εμπλέκεται στο έργο και παραδέχεται ότι αυτό δεν προχωρά με τους αρχικούς σχεδιασμούς, καθιστώντας αναγκαίο έναν νέο επαναπρογραμματισμό.

Ποινική έρευνα και ευρωπαϊκά κονδύλια

Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για όσα προηγήθηκαν της ανάληψης του έργου από τον ΑΔΜΗΕ, όταν η υλοποίηση βρισκόταν στα χέρια ιδιωτών, και συγκεκριμένα σε σχέση με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Όπως σημείωσε, τα πορίσματα της έρευνας ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα την τύχη του έργου.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι δεν είναι δεδομένη η διάθεση των 658 εκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη επιθυμούν τη διοχέτευση των κονδυλίων αυτών σε άλλα έργα. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσε να ανακαλέσει την απόφασή της, οδηγώντας ουσιαστικά στην ακύρωση της διασύνδεσης.

Οικονομικές, περιβαλλοντικές και γεωστρατηγικές συνέπειες

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ τόνισε ότι η κατάρρευση του έργου δεν θα έχει μόνο οικονομικές επιπτώσεις, καθώς η Κύπρος θα παραμείνει χωρίς φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα, με σοβαρές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Όπως είπε, θα καταστεί αδύνατη και η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της χώρας.

Ακόμη σοβαρότερες, κατά τον ίδιο, θα είναι οι γεωστρατηγικές συνέπειες.

Υπενθύμισε ότι το έργο έχει καθοριστική γεωπολιτική σημασία, καθώς η Τουρκία επιδιώκει να καταστεί ο βασικός ενεργειακός κόμβος μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η Ελλάδα και η Κύπρος, όπως ανέφερε, πέτυχαν να αποκλείσουν την Τουρκία από αυτόν τον ενεργειακό διάδρομο. Αν όμως το έργο καταρρεύσει, η Κύπρος θα τεθεί εκτός παιχνιδιού και θα ανοίξει ο δρόμος για την Τουρκία και τα κατεχόμενα να διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στη διασύνδεση με την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, τη Σαουδική Αραβία και την Ινδία.

Κίνδυνος νομικών διεκδικήσεων και ρήξεων με την Ελλάδα

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος προειδοποίησε ότι σε περίπτωση ακύρωσης του έργου, δεν αποκλείεται η Κύπρος να βρεθεί αντιμέτωπη με νομικές διεκδικήσεις από την Ελλάδα. Όπως εξήγησε, ο ελληνικός λαός έχει ήδη επιβαρυνθεί μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος για τη χρηματοδότηση της διασύνδεσης, παρότι η Ελλάδα είναι ήδη συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό δίκτυο και το έργο εξυπηρετεί πρωτίστως την Κύπρο.

Σημείωσε επίσης ότι υπάρχει σύγχυση και αντιφατικές δηλώσεις από κυβερνητικούς αξιωματούχους στην Κύπρο, δημιουργώντας, όπως είπε, τριγλωσσία γύρω από τη βιωσιμότητα του έργου, γεγονός που προκαλεί προβληματισμό και στην ελληνική πλευρά.

«Βιωσιμότητα» και δημόσιο συμφέρον

Αναφερόμενος στο επιχείρημα περί μη βιωσιμότητας του έργου, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ τόνισε ότι πρόκειται για υποδομή στρατηγικής σημασίας, όπως ένας δρόμος, που κατασκευάζεται για τα ευρύτερα οφέλη που προσφέρει και όχι με αποκλειστικό κριτήριο την άμεση οικονομική απόδοση.

Υπογράμμισε ότι το κόστος είναι προκαθορισμένο και ρυθμιζόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαίο Ρυθμιστή Ενέργειας, χωρίς κίνδυνο επιβάρυνσης των Κυπρίων καταναλωτών.

Όπως είπε, η Κύπρος δεν ενδιαφέρεται αν οι ιδιώτες επενδυτές θα αποκομίσουν κέρδη, ενώ σε μεταγενέστερο στάδιο μπορεί να εξεταστεί και η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας ως μετόχου. Σε πρώτο στάδιο, όμως, η ηλεκτρική διασύνδεση αποτελεί διεθνή υποχρέωση και όχι επιλογή.

Σχέσεις ΔΗΚΟ – Κυβέρνησης Χριστοδουλίδη, το κόμμα δεν έχει δώσει λευκή επιταγή

Ο κ. Παπαδόπουλος παραδέχθηκε ότι το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης δοκιμάζει τις σχέσεις του ΔΗΚΟ με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για δηλώσεις υπουργών, τις οποίες χαρακτήρισε άδικες και επικριτικές προς το κόμμα του, αν και σημείωσε ότι ορισμένες ανακλήθηκαν.

Τόνισε, ωστόσο, ότι το ΔΗΚΟ στηρίζει την κυβέρνηση, αναγνωρίζοντας ότι έχουν επιτευχθεί σημαντικοί στόχοι, ιδιαίτερα στον τομέα της οικονομίας, όπου τα σημερινά δεδομένα είναι από τα καλύτερα που έχει γνωρίσει η χώρα.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν έχει δώσει «λευκή επιταγή» και ότι δεν είναι ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της κυβέρνησης, κυρίως λόγω της έλλειψης ουσιαστικής διαβούλευσης.

Κοινοβουλευτικές συνεργασίες και ρόλος του ΔΗΚΟ

Αναφερόμενος στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ επισήμανε ότι η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου προϋποθέτει συνεργασίες και πλειοψηφίες στο κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση δεν διαθέτει αυτοδυναμία. Όπως είπε, το ΔΗΚΟ έχει αναλάβει σε μεγάλο βαθμό τον ρόλο του ρυθμιστή, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση πλειοψηφιών, όπως συνέβη πρόσφατα με τη φορολογική μεταρρύθμιση.

Στο πλαίσιο αυτό, υπερασπίστηκε τη συνεργασία με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στη Βουλή, τονίζοντας ότι αντίστοιχες συνεργασίες στο παρελθόν συνέβαλαν στην έξοδο της χώρας από τη χρεοκοπία και το μνημόνιο, οδηγώντας την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης.

Πολιτικές αντιπαραθέσεις και προεκλογικές προκλήσεις

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος απέρριψε τις αιτιάσεις περί «αρραβώνα» με τον ΔΗΣΥ, επισημαίνοντας ότι οι κοινοβουλευτικές συνεργασίες κρίνονται με βάση τα αποτελέσματά τους. Παράλληλα, άσκησε κριτική σε ακραίες λαϊκίστικες πολιτικές δυνάμεις, προειδοποιώντας ότι η επικράτησή τους θα μπορούσε να οδηγήσει τη χώρα σε επανάληψη των τραυματικών εμπειριών του 2013.

Τόνισε ότι η Κύπρος, ως μικρή και γεωπολιτικά ευάλωτη χώρα, δεν έχει την πολυτέλεια πολιτικών πειραματισμών, ιδιαίτερα σε μια περίοδο έντονων διεθνών αναταράξεων και με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απαξίωση του πολιτικού συστήματος και μήνυμα προς τους πολίτες

Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ αναφέρθηκε στη γενικευμένη απογοήτευση των πολιτών και την απαξίωση του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, φαινόμενο που, όπως είπε, ενισχύεται από την τοξικότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παραδέχθηκε ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση για όλα τα κόμματα, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο είναι η επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Υπογράμμισε ότι το Δημοκρατικό Κόμμα έχει αποδείξει διαχρονικά πως λειτουργεί ως εγγύηση σταθερότητας και ομαλότητας, έχοντας συμβάλει καθοριστικά σε κρίσιμες καμπές της σύγχρονης ιστορίας της χώρας, και δεσμεύτηκε να ηγηθεί της προσπάθειας για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στις επόμενες εκλογές.

Ακροαριστερό κόμμα το ΑΛΜΑ

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Οδυσσέα Μιχαηλίδη ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, είπε ότι ο κύριος Μιχαλίδης μπορεί να θέλει να συνεργαστεί με άλλες πολιτικές δυνάμεις και να εφαρμόσει πολιτικές όπως αυτές που ζήσαμε το 2013.

Όλα τα ακραία αριστερά κινήματα, όπως είναι και το Άλμα, έχουν παρόμοιες και ίδιες θέσεις. Βλέπουμε τις πολιτικές αυτές να έχουν εφαρμοστεί...

Αν μου επιτρέπετε, αυτές οι πολιτικές είναι που, για παράδειγμα, έχουν εφαρμοστεί στη Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα της δεκαετίας του 1980 ήταν μια από τις πιο ισχυρές οικονομίες της Λατινικής Αμερικής.

Σήμερα είναι από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου με πετρέλαιο και αποθέματα περισσότερα από τη Σαουδική Αραβία πετρελαίου.

Ποιος ο λόγος που χρεοκόπησε εκείνη η χώρα είπε ο κ. Παπαδοπουλος; Δεν είναι επειδή εφαρμόστηκαν τέτοιες πολιτικές όπως θέλουν να εφαρμόσουν κάποιοι και στην Κύπρο; Να μας απαντήσει (ο κ. Μιχαηλίδης).

Είναι δικαίωμα του να μην θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Όταν ήταν και γενικός ελεγκτής δε συνεργαζόταν με κανέναν. Αν έτσι θα συνεχίσει και στη Βουλή θα δείξει. Στην πολιτική απαιτούνται συνεργασίες, εάν θέλεις να πετυχαίνεις στόχους. Εάν θέλεις να είσαι έναν ακραίο κόμμα περιφερειακό, απο αντίδραση, δε συνεργάζεσαι με κανέναν.

Ο κ. Μιχαηλίδης είπε ξεκάθαρα ότι είναι πέρασμα από τη Βουλή με στόχο την Προεδρεία της Δημοκρατίας. Και με ποιον θα εκλεγείς την Προεδρεία της Δημοκρατίας ;

Προεδρία της Βουλής

Σε ερώτηση κατά πόσον ενδιαφέρεται για την Προεδρία της Βουλής τόνισε ότι κανένας δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να συζητά για το ποιος θα είναι πρόεδρος της Βουλής. Και ούτε εγώ το κάνω τόνισε, ούτε και αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι πρόεδρος της Βουλής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη που μπορούμε να έχουμε στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Τονίζοντας τον κίνδυνο του κατακερματισμού της επόμενης Βουλής παρομοίωσε την κατάσταση με άλλες χώρες, λέγοντας ότι βλέπουμε σε άλλες χώρες τι γίνεται όταν υπερισχύσουν ακραίες επικίνδυνες πολιτικές δυνάμεις. Το βλέπουμε στην Ευρώπη. Το βλέπουμε από την Αμερική μέχρι την Ευρώπη. Βλέπουμε τι έγινε τα αποτελέσματα λανθασμένων πολιτικών.

Η Κύπρος, έχει αναλάβει από την πρώτη του χρόνου την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρισκόμαστε στην προεδρία και στην κορυφή της Ευρώπης. Μετά από τεράστιες θυσίες, μετά από τεράστιους αγώνες κάποιοι τα πέτυχαν αυτά τα πράγματα.

Δεν είναι οι δυνάμεις της αντίδρασης και της άρνησης που πέτυχαν αυτά τα αποτελέσματα.

Κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις είναι που πέτυχαν από αυτά τα θετικά αποτελέσματα και εμείς προειδοποιούμε ότι αν υπερισχύσουν οι επικίνδυνες πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή πολύ πιθανόν είναι να ξαναβρεθούμε εκεί που ήμασταν το 2013 και όχι μετά από χρόνια, άμεσα. Γιατί η οικονομία της Κύπρου δεν είναι η οικονομία της Γερμανίας η οικονομία της Γαλλίας ή της Ιταλίας.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι είμαστε μία μικρή χώρα. Έχουμε υπαρξιακούς κίνδυνους απέναντι μας που είναι η Τουρκία. Πάρα πολύ εύκολα, όπως πάμε πάρα πολύ καλά μπορεί ξαφνικά να βρεθούμε σε περιπέτειες. Το ξαναζήσαμε το 2013 όπου και πάλι η οικονομία πήγαινε πάρα πολύ καλά.Ήμασταν από τις καλύτερες χώρες που εντάχθηκαν τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα σε πέντε χρόνια βρεθήκαμε στη χρεοκοπία. Πώς έγιναν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι με λανθασμένες πολιτικές. Οι πολιτικές έχουν σημασία. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται έχουν τεράστια σημασία και γι' αυτό είναι που ζητάμε τη στήριξη του κόσμου γιατί το δημοκρατικό μου κόμμα μπορεί να αποτελέσει εγγύηση, σταθερότητα και ομαλότητα σαν καθαρά την πορεία της οικονομίας.