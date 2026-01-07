Σε περιφερειακά ζητήματα και εξελίξεις, καθώς και στην ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ Κύπρου και Κατάρ εστίασαν κατά τη συνάντησή τους το μεσημέρι της Τετάρτης ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, και η Υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας του Κατάρ, Μαριάμ μπιντ Αλί μπιν Νάσερ Αλ Μισντάντ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσκεψη της Καταρινής Υπουργού στην Κύπρο για να παραστεί στην τελετή της επίσημης ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, όπως αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ o Υπουργός Εξωτερικών.

«Η συζήτησή μας επικεντρώθηκε σε τρόπους συνέχισης και περαιτέρω εμβάθυνσης των σχέσεων Κύπρου-Κατάρ, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν περιφερειακά ζητήματα και οι κύριες εξελίξεις», σημειώνει ο κ. Κόμπος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

