Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Γεώργιο είχε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση, «συναντήθηκα με τον Μακαριώτατο Γεώργιο, Αρχιεπίσκοπο Νέας Ιουστινιανής και Πάσης Κύπρου, Πρώτο της Εκκλησίας της Κύπρου».

«Τον ενημέρωσα για τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε την ειρήνη. Για την Ουκρανία και τον λαό μας τώρα, εν μέσω του πολέμου, η ανθρωπιστική στήριξη είναι κρίσιμη, συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής και διατροφικής βοήθειας, καθώς και πόρων για την αποκατάσταση θρησκευτικών μνημείων.Κάλεσα τον Αρχιεπίσκοπο να μας στηρίξει σε αυτούς τους τομείς. Είμαι ευγνώμων για κάθε εκδήλωση στήριξης προς τον λαό μας.», σημειώνει.

I met with His Beatitude Georgios, Archbishop of Nova Justiniana and All Cyprus, Primate of the Church of Cyprus. I informed him about our efforts to achieve peace. For Ukraine and our people now, during the war, humanitarian support is crucial, including medical and food… pic.twitter.com/Cb2mJf35AJ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 7, 2026

Τη στήριξή του στην Ουκρανία και στον ουκρανικό λαό, εξέφρασε στον Πρόεδρο της χώρας Βολοντίμιρ Ζελέσνκι, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος κατά τη συνάντηση που είχαν το μεσημέρι στην Αρχιεπισκοπή.

Καλωσορίζοντας τον Ουκρανό Πρόεδρο, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εξέφρασε την ελπίδα όπως Θεός βοηθήσει την Ουκρανία και το λαό της, γιατί όπως είπε, «είναι πίστη των ορθοδόξων ότι ο Θεός δικαιοσύνη αγάπησε. Μπορεί να μας δοκιμάζει αλλά πιστεύουμε ότι θα έρθει κάποτε βοηθός μας», ανέφερε ενώ σημείωσε πως ο ίδιος έχει επικοινωνία με τον Μητροπολίτη Κιέβου Επιφάνιο.

Από την πλευρά του, ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε πολύ τον Αρχιεπίσκοπο για τη συνάντηση και για την πρόσκληση να επισκεφθεί την Αρχιεπισκοπή. «Και ευχαριστώ που τόσο θερμά θυμάστε και την Ουκρανία και τους Ουκρανούς. Θυμάστε και τις δικές σας επισκέψεις στην Ουκρανία», είπε.

Ο κ. Ζελένσκι σημείωσε πως η στήριξη του Αρχιεπισκόπου είναι πάρα πολύ σημαντική, ειδικά τώρα εν καιρώ πολέμου και του απηύθυνε πρόσκληση να επισκεφθεί το Κίεβο και να συναντηθούν ξανά εκεί.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος είπε πως οι καταστάσεις σε Κύπρο και Ουκρανία είναι παρόμοιες, με τις δύο χώρες να βρίσκονται υπό κατοχή. «Κάποιες εκκλησίες και σε εμάς καταστρέφονται αλλά και εκεί και επομένως ανταλλάξαμε απόψεις γύρω από αυτό το θέμα, καθώς και για την περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών των εκκλησιών μας», είπε.

Ερωτηθείς αν θα ανταποκριθεί στην πρόσκληση του κ. Ζελένσκι να επισκεφθεί το Κίεβο ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε θετικά. «Βεβαίως, έχουμε σειρά με την οποία μπορούμε να επισκεφθούμε τις ορθόδοξες εκκλησίες και πρέπει να εντάξουμε και την ορθόδοξη εκκλησία της Ουκρανίας», είπε.

Ερωτηθείς αν τον ενοχλεί το γεγονός ότι ο κ. Ζελένσκι δεν κάνει αναφορά στις συναντήσεις του για τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Αρχιεπίσκοπος δήλωσε πως ο ίδιος του είπε για την τουρκική εισβολή και κατοχή, και «δεν έδειξε πως δεν ενδιαφέρεται». Πρόσθεσε πως του ανέφερε για τις εκκλησίες που βρίσκονται υπό κατοχή.

Σε ερώτηση ποια άλλα θέματα συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου επανέλαβε πως τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκαν ήταν αυτά της Ουκρανίας, της Κύπρου, και τα θρησκευτικά ζητήματα.

Ερωτηθείς αν έχει απευθύνει πρόσκληση προς τον Μητροπολίτη Επιφάνιο, είπε πως οι προσκλήσεις δεν απευθύνονται μέσω των Προέδρων αλλά μέσω εκκλησιαστικής οδού, ενώ σημείωσε πως όλοι οι Προκαθήμενοι έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να επισκεφθούν ένα τόπο.