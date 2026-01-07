Ουσιαστική και εποικοδομητική συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, λίγες μόλις εβδομάδες μετά την επίσκεψή του στο Κίεβο, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη σταθερή προσήλωση της Λευκωσίας στη στήριξη της Ουκρανίας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου, η πορεία της χώρας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση ενός πλαισίου ασφάλειας και ειρήνης.

Κατά τη συνάντηση, η Κυπριακή Δημοκρατία επαναβεβαίωσε με σαφή τρόπο την αταλάντευτη θέση της υπέρ της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Όπως υπογραμμίστηκε, η στάση αυτή δεν αποτελεί απλώς πολιτική επιλογή, αλλά βασίζεται σε βαθιά βιωματική κατανόηση, καθώς η Κύπρος εξακολουθεί να υφίσταται τις συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής στο έδαφός της.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο της Κυπριακής Προεδρίας, με την Ουκρανία να αναδεικνύεται σε κεντρική πολιτική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τις κυπριακές θέσεις, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση και η ενίσχυση της πολυδιάστατης στήριξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία, τόσο σε πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο όσο και στους τομείς της ανθρωπιστικής βοήθειας και της θεσμικής ενδυνάμωσης.

Η Λευκωσία επανέλαβε ότι στέκεται σταθερά στο πλευρό του ουκρανικού λαού, υποστηρίζοντας την ανάγκη για μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη. Μια ειρήνη που, όπως τονίστηκε, δεν μπορεί παρά να βασίζεται πλήρως στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στον απόλυτο σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, χωρίς εκπτώσεις και αμφισβητήσεις του διεθνούς δικαίου.

