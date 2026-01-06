Καλή Φώτιση και λύτρωση στην πατρίδα μας, ευχήθηκε από την Αγία Νάπα η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, μετά την τελετή καθαγιασμού των υδάτων που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο λιμανάκι Αγίας Νάπας.

Η κα. Δημητρίου ευχήθηκε στον κόσμο «καλή Φώτιση σε ψυχές και λύτρωση στην πατρίδα μας. Αυτή είναι η ευχή μας για ακόμα μια χρονιά».

Ταυτόχρονα εξέφρασε ικανοποίηση και ευχαριστίες στον Δήμαρχο Αγίας Νάπας για την πρόσκληση να παραστεί στην τελετή των Θεοφανείων και σημείωσε πως «είναι σημαντικό ως Πολιτεία να δίνουμε το παρών μας και να γιορτάζουμε με τον κόσμο, όπως αρμόζει, την ευλογημένη μέρα αυτή».

Σε ερώτηση αναφορικά με την υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας η κα. Δημητρίου απάντησε πως «δεν έχω κάτι άλλο να δηλώσω πέραν της τοποθέτησης μου. Καλή φώτιση σήμερα και τα υπόλοιπα πρώτα ο Θεός θα τα δούμε αύριο», ανέφερε.

Από την πλευρά του ο Μητροπολίτης Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειος ευχήθηκε «χρόνια πολλά σε όλο τον κυπριακό λαό για τη μεγάλη αυτή μέρα των Θεοφανείων, που είναι ανανέωση του δικού μας βαπτίσματος. Εύχομαι να φέρουμε αναβαπτισμό και στην σκλαβωμένη μας πατρίδα και ευχόμαστε σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα αυτή την Ακολουθία που τελέσαμε σήμερα να την τελέσουμε και στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και στις όλες τις άλλες κατεχόμενες περιοχές μας για να λάμψει η χάρη του Αγίου Πνεύματος σε όλο τον κόσμο».

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι ο χρυσός Σταυρός που ρίχθηκε την πρώτη φορά στη θάλασσα δεν εντοπίστηκε έγκαιρα με αποτέλεσμα να ριχθεί τη δεύτερη και τρίτη φορά ξύλινος, ο Μητροπολίτης είπε πως «τα Θεία έχουν πάντοτε τα παράδοξα μέσα. Δεν πρέπει να χανόμαστε μέσα στην καθημερινότητα αλλά να κρατήσουμε μέσα μας αυτό τον πόθο του αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας μας».

Εξάλλου ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρήστος Ζαννέττου ευχαρίστησε «όλο τον κόσμο και την Πρόεδρο της Βουλής που ήταν εδώ μαζί μας σήμερα να γιορτάσουμε αυτή τη σπουδαία μέρα των Θεοφανείων».

Ταυτόχρονα ευχήθηκε «σε όλους αλλά και στους εορτάζοντες χρόνια πολλά» στέλνοντας «ευχές για επανένωση της πατρίδας μας το 2026 και τα Θεοφάνεια να γιορταστούν το 2027 στον Μητροπολιτικό μας Δήμο» είπε.

Σημειώνεται ότι η Θεία Λειτουργία για τα Θεοφάνεια τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Νάπας προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώστου Βασίλειου και στη συνέχεια σχηματίστηκε πομπή προς το λιμανάκι Αγίας Νάπας, όπου έγινε ο καθαγιασμός των υδάτων.

Πάνω από 30 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι οκτώ ετών και μία γυναίκα ρίχθηκαν στη θάλασσα για να πάρουν τον χρυσό Σταυρό που έριξε ο Μητροπολίτης ωστόσο αυτός «χάθηκε» στο βυθό και παρά τις πολλαπλές προσπάθειες των λουομένων δεν έγινε κατορθωτό να εντοπιστεί.

Στη συνέχεια ρίχθηκε στη θάλασσα ξύλινος Σταυρός ο οποίος εντοπίστηκε από δύο κολυμβητές, ενώ κατά τη διάρκεια της τελετής αφέθηκαν ελεύθερα λευκά περιστέρια.

Τελικά ο Σταυρός εντοπίστηκε και παραδόθηκε στον Μητροπολίτη Βασίλειο ο οποίος απένειμε δώρο ένα χρυσό σταυρό στο πρόσωπο που τον βρήκε, ενώ ασημένιοι σταυροί απονεμήθηκαν σε όλους όσοι ρίχθηκαν στη θάλασσα.

Σε δηλώσεις του ο οκτάχρονος Παναγιώτης Δενεξανέας από τη Μάνη, ανέφερε ότι νοιώθει «ευτυχία και γαλήνη» για το γεγονός ότι έπεσε στη θάλασσα για να βρει τον Σταυρό και πως θα το επαναλάβει και του χρόνου.

Πρόσθεσε ότι «το νερό στη θάλασσα ήταν λίγο κρύο και πως έλαβε δώρο ένα ασημένιο σταυρό. Εύχομαι σε όλη την Κύπρο ελευθερία και καλή χρονιά» ανέφερε ο μικρός Παναγιώτης.

Πηγή: ΚΥΠΕ