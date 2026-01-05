O Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, στο πλαίσιο σειράς επισκέψεων που έχει ξεκινήσει σε Αστυνομικές Διευθύνσεις, Τμήματα και Μονάδες της Αστυνομίας σε παγκύπρια βάση, επισκέφτηκε σήμερα τις Αστυνομικές Διευθύνσεις Πάφου και Λεμεσού, καθώς και τη Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία.

Στη διάρκεια των επισκέψεων, ο Υπουργός είχε συναντήσεις με τη Διοίκηση και τα απλά μέλη της Αστυνομίας, κατά τις οποίες ενημερώθηκε αναλυτικά για το επιχειρησιακό έργο που επιτελείται, τις ιδιαιτερότητες κάθε Υπηρεσίας, καθώς και για τα ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Αστυνομίας στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη σημασία της άμεσης επικοινωνίας και της ουσιαστικής μέριμνας προς όλα τα μέλη της Αστυνομίας. Είναι σημαντικό, τόνισε ο Υπουργός, να ενστερνιστούν όλοι ότι ανήκουν σε μια ενιαία και συμπαγή πυραμίδα της Αστυνομίας γιατί μόνον έτσι μπορούν να επιτελούν το έργο τους με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Επανέλαβε εκ νέου ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2026, θα ολοκληρωθεί μελέτη που η εφαρμογή της θα επιδιώκει πρωτίστως την ισονομία και αξιοκρατία. Ανέφερε επίσης ότι η συνεχής καταγραφή των προβλημάτων, με τις εισηγήσεις για τις αντίστοιχες λύσεις, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας.

Ο Υπουργός τόνισε ιδιαίτερα ότι τα προβλήματα , ελλείψεις και οποιαδήποτε εργασιακά ζητήματα επιλύονται μόνο με ειλικρίνεια, ψυχραιμία και σεβασμό στους θεσμούς χωρίς αχρείαστες αντιπαραθέσεις. Για τον λόγο αυτό, δήλωσε ότι έχει ήδη καθιερώσει απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη της Αστυνομίας μέχρι το επίπεδο του απλού αστυνομικού, η οποία θα παραμείνει συνεχώς ανοικτή και ενεργή, προκειμένου να υπάρχει ορθή, αντικειμενική και ειλικρινής ενημέρωση.

Ο κ. Φυτιρής επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα της Πολιτείας παραμένει η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών και η καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης προς την Αστυνομία. Τόνισε τη σημασία της στοχευμένης και προληπτικής αστυνόμευσης, της

αυξημένης και εμφανούς παρουσίας της Αστυνομίας σε κρίσιμους χώρους, καθώς και της έγκαιρης και συντονισμένης παρέμβασης όπου απαιτείται.

Τέλος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας τάξης υπογράμμισε ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει το δύσκολο και απαιτητικό έργο των μελών της Αστυνομίας και προτίθεται να τα στηρίζει έμπρακτα και ως εκ τούτου οι επισκέψεις του θα είναι διαρκείς και αδιάλειπτοι σε Αστυνομικές Διευθύνσεις, Υπηρεσίες και Μονάδες της Αστυνομίας.