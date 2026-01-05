Την ανάγκη ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς τόσο σε μέσα όσο και σε έμψυχο δυναμικό, τόνισε τη Δευτέρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατικής Παράταξης, Μάριος Καρογιάν, στο πλαίσιο επίσκεψής του, μαζί με αντιπροσωπεία του κόμματος, σε φυλάκια της Εθνικής Φρουράς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΗΠΑ, ο Πρόεδρος και η αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Παράταξης είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν και να συνομιλήσουν με τους αξιωματικούς και τα στελέχη της δύναμης. «Ο Πρόεδρος της ΔΗΠΑ, Μάριος Καρογιάν, εξέφρασε τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη του προς το έργο που επιτελεί η ηγεσία και τα στελέχη της Εθνική Φρουράς καθώς και τα στρατευμένα νιάτα, τους ακοίμητους φρουρούς της πατρίδας, όπως τους χαρακτήρισε», προστίθεται.

«Τόνισε ότι η νέα γενιά αποτελεί το φως και την ελπίδα για τον τόπο, εφόσον της δοθούν τα σωστά κίνητρα και δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να οικοδομηθεί η Κύπρος της νέας εποχής», σημειώνεται. «Ο κύριος Καρογιάν υπογράμμισε ότι η Δημοκρατική Παράταξη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της, θα συνεχίσει να στηρίζει την Εθνική Φρουρά και να ενισχύει την αποτρεπτική της ικανότητα, ενόσω η πατρίδα μας θα συνεχίσει να βρίσκεται υπό κατοχή. Όλοι θα πρέπει στο πλαίσιο του διεκδικητικού ρεαλισμού, είπε, πρέπει να επιτελέσουμε το καθήκον μας προς την πατρίδα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο Μάριος Καρογιάν επεσήμανε ότι οι διεθνείς εξελίξεις και οι αυξανόμενες αβεβαιότητες, σε συνδυασμό με τη διαχρονικά επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία τη δημιουργία των προϋποθέσεων για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, με στόχο μια δίκαιη, λειτουργική και βιώσιμη λύση, που θα αντέχει στον χρόνο και θα προσφέρει στους νέους ένα πιο ασφαλές και αισιόδοξο αύριο», σημειώνεται.

«Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της Εθνικής Φρουράς τόσο σε μέσα όσο και σε έμψυχο δυναμικό. Η Δημοκρατική Παράταξη, είπε, θα συνεχίσει εντός και εκτός Βουλής, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να καταθέτει εισηγήσεις που θα ενισχύουν ποικιλοτρόπως την Εθνική Φρουρά, την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας μας», προστίθεται.

«Κλείνοντας, ευχήθηκε υγεία και ευτυχία στους στρατεύσιμους και στις οικογένειές τους, εκφράζοντας την προσδοκία η νέα χρονιά να φέρει συνθήκες απαλλαγής από την τουρκική κατοχή, ανάπτυξης και ευημερίας του λαού μας και ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον για τη νέα γενιά», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ