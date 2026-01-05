Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο βουλευτής του κόμματος Ευθύμιος Δίπλαρος αναφέρθηκε στις ενέργειες που ακολουθούνται μετά την καταγγελία για ξυλοδαρμό συντρόφου σε βάρος του βουλευτή Νίκου Σύκα.

Όπως ανέφερε, το Εκτελεστικό Γραφείο υιοθέτησε την εισήγηση της Προέδρου του κόμματος για αφαίρεση του ονόματος του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, με το ζήτημα να τίθεται πλέον ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου για τελικές αποφάσεις.

Ο κ. Δίπλαρος σημείωσε ότι η συγκεκριμένη εισήγηση συζητήθηκε διεξοδικά ήδη από χθες το βράδυ και σήμερα το Εκτελεστικό Γραφείο την επικύρωσε και υιοθέτησε, προσθέτοντας ότι το ζήτημα θα τεθεί πλέον ενώπιον του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, το οποίο θα συνεδριάσει την Τετάρτη στις 19:30, προκειμένου να εξετάσει όλα τα δεδομένα και να αποφασίσει κατά πόσο θα εγκρίνει την εισήγηση της Προέδρου και του Εκτελεστικού.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο άρσης της βουλευτικής ασυλίας, ο κ. Δίπλαρος ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για θέμα που θα κριθεί από τη Νομική Υπηρεσία, τον Γενικό και τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος ο Νίκος Σύκας έχει δηλώσει πως θέτει τον εαυτό του στη διάθεση των αρχών, ότι θα παράσχει κάθε ενημέρωση που θα του ζητηθεί και θα συμβάλει στο ανακριτικό έργο, κάτι που, όπως είπε, καταγράφεται και στη σχετική ανακοίνωση του βουλευτή.

Την ίδια ώρα, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ τόνισε ότι το κόμμα σέβεται απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, επισημαίνοντας ωστόσο πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν επιδεικνύει καμία ανοχή σε καταγγελίες βίας οποιασδήποτε μορφής, και ιδιαίτερα σε περιστατικά βίας κατά των γυναικών, τα οποία –όπως είπε– προσβάλλουν ευθέως τις αξίες και τις αρχές της παράταξης.

Ερωτηθείς εάν τίθεται θέμα διαγραφής του βουλευτή από το κόμμα, ο κ. Δίπλαρος απάντησε ότι θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες διερεύνησης από τη Δικαιοσύνη και την Αστυνομία, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω απόφαση θα ληφθεί εφόσον υπάρξουν νέες εξελίξεις.

Απαντώντας σε επικρίσεις περί δήθεν ανοχής του ΔΗΣΥ σε παρόμοια περιστατικά στο παρελθόν, ο κ. Δίπλαρος έκανε λόγο για πολιτικές σκοπιμότητες, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα ούτε στήνει «λαϊκά δικαστήρια», ούτε δείχνει ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας, προσθέτοντας ότι σχετικές αναφορές γίνονται «εκ του περισσού και εκ του πονηρού».