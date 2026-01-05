Την άμεση και πλήρη διερεύνηση της καταγγελίας για περιστατικό έμφυλης βίας σε βάρος εν ενεργεία βουλευτή ζητά το ΑΚΕΛ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενεργοποίησης όλων των αρμόδιων θεσμών και ιδιαίτερα της Νομικής Υπηρεσίας, με τρόπο αντικειμενικό και απολύτως αμερόληπτο.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Η καταγγελία που έγινε για περιστατικό έμφυλης βίας σε βάρος εν ενεργεία βουλευτή επιβάλλει την ενεργοποίηση όλων των αρμόδιων θεσμών και κυρίως της Νομικής Υπηρεσίας για ενδελεχή, αντικειμενική και απολύτως αμερόληπτη διερεύνηση της υπόθεσης. Εν προκειμένω, η Νομική Υπηρεσία καλείται να δράσει άμεσα και να ξεπεράσει το κακό προηγούμενο που δημιούργησε εκθέτοντας την Κύπρο διεθνώς και στοχοποιώντας το θύμα.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για καταγγελία σε βάρος δημόσιου προσώπου και εν ενεργεία αξιωματούχου που βρίσκεται σε θέση ισχύος, ο όλος χειρισμός της υπόθεσης πρέπει να είναι αυστηρός και παραδειγματικός.

Η Πολιτεία και οι θεσμοί οφείλουν να επιδεικνύουν μηδενική ανοχή σε τέτοια φαινόμενα και να το αποδεικνύουν έμπρακτα.

Διαβάστε επίσης: Φυτιρής για την καταγγελία κατά βουλευτή: Πάνω από όλα και όλους ο νόμος