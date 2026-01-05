Πάνω από όλα και όλους ο νόμος απάντησε ο υπουργός δικαιοσύνης και δημοσίας τάξεως Κώστας Φυτιρής, σχολιάζοντας τον χειρισμό της καταγγελίας κατά βουλευτή για ξυλοδαρμό της συντρόφου του.

Σε δηλώσεις στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου, ο κύριος Φυτιρής είπε ότι ακολουθούνται οι διαδικασίες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Αν υπάρχει καταγγελία, είπε, εξετάζεται και θα τηρηθούν οι νόμοι και οι κανονισμοί.

Αυτή ξεκαθάρισε είναι η γραμμή που θα ακολουθήσει σε όλη την πορεία της θητείας του, εξισώνοντας ότι οι νόμοι και κανονισμοί είναι αυτοί που κρατούν την συνοχή της κοινωνίας.

Πηγή: ΡΙΚ