Για νέα καταγγελία που έχει ήδη τεθεί ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε σχέση με το τερματικό στο Βασιλικό μίλησε στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο ο επικεφαλής του κόμματος ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κάνοντας λόγο για σκόπιμη κωλυσιεργία και ερωτήματα για την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας να πληρώσει 40 εκατομμύρια ευρώ στην Κινέζικη Κοινοπραξία.

Ο κ. Μιχαηλίδης υπενθύμισε το χρονικό της υπόθεσης, σημειώνοντας ότι «τον Γενάρη του 2024, όταν ήμουν στην ηλεκτρική υπηρεσία, εκδώσαμε εκείνη την πρώτη έκθεση, η οποία αποτέλεσε το έναυσμα για την έναρξη ποινικής έρευνας για το σκάνδαλο του Βασιλικού». Όπως ανέφερε, «αυτό έγινε τον Γενάρη του 2024» και «τον Ιούλιο του 2024 η Κινέζικη Κοινοπραξία τερμάτισε τη σύμβαση».

Στη συνέχεια έθεσε το ζήτημα της χρονικής καθυστέρησης, τονίζοντας πως «σήμερα έχουμε Γενάρη του 2026. Έχουν περάσει 18-19 μήνες. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση; Τίποτα». Θύμισε μάλιστα τις δηλώσεις του τότε αρμόδιου υπουργού στη Βουλή, λέγοντας ότι «ο υπουργός τότε, ο Παπαναστασίου, έλεγε “ρε παιδιά, μα έχω μείνει έκπληκτος. Εδώ έχω ακούσει στην Γερμανία, τέτοια τερματικά τα κάνουν σε 6 μήνες. Σε εμάς εδώ μας παίρνει χρόνια. Μην ανησυχείτε. Ό,τι και να γίνει, εμείς θα βάλουμε πλάτη. Πολύ σύντομα θα έχουμε τελειωμένο το τερματικό”».

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, «έχουν περάσει 19 μήνες και ακόμη δεν έχουμε βρει εργολάβο να μπει, να κάνει αυτό το υπόλοιπο έργο το οποίο χρειάζεται».

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ αποκάλυψε ότι έλαβε πρόσφατα έγγραφα μέσω τρίτου προσώπου, τα οποία –όπως είπε– «περιλαμβάνουν ισχυρισμούς σε σχέση με συμπεριφορές που ακολούθησαν τον τερματισμό, οι οποίες σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα αποδεικνύουν ότι αυτή η κωλυσιεργία δεν ήταν τυχαία, αλλά έχει σκοπιμότητα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε συγκεκριμένη καταγγελία που αφορά οικονομική διευθέτηση με την Κινέζικη Κοινοπραξία. Όπως ανέφερε, «περιλαμβάνεται επίσης και κάποια συγκεκριμένη καταγγελία, η οποία αφορά την απόφαση της Κυπριακής Δημοκρατίας, της παρούσας κυβέρνησης, να πληρώσει λίτρα 40 εκατομμυρίων ευρώ στην Κινέζικη Κοινοπραξία για να πάρουμε πίσω το πλοίο το οποίο είχαμε πληρώσει».

Ο κ. Μιχαηλίδης σημείωσε ότι «στο νηολόγιο, όπως έχουμε στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας και ο Προμηθέας γράφει το όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Όπως είπε χαρακτηριστικά, «το είχαμε πληρώσει φουλ και πληρώσαμε ακόμα 40 εκατομμύρια ευρώ για να πάρουμε πίσω το πλοίο που μας ανήκει, το οποίο ακόμη κάνει διακοπές στη Μαλαισία».

Αναφερόμενος στις ενέργειές του, διευκρίνισε ότι «δεν έχω πια οποιαδήποτε αρμοδιότητα, ούτε έχω τα εργαλεία να χειριστώ οτιδήποτε», προσθέτοντας πως «επικοινώνησα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τους είπα πως έχω πάρει ένα πακέτο μιας καταγγελίας». Όπως ανέφερε, «ήρθαν σε επαφή μαζί μου οι Κύπριοι αστυνομικοί, βρεθήκαμε, τους το παρέδωσα και θα το κάνουν ό,τι αυτοί πιστεύουν στο πλαίσιο του ξεκινημένου ελέγχου που ήδη διεξάγει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Κλείνοντας, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης συνέδεσε την καθυστέρηση στο τερματικό με το αυξημένο κόστος ηλεκτρισμού, επισημαίνοντας ότι «όσο δεν ολοκληρώνεται το τερματικό, τόσο το ρεύμα το οποίο πληρώνουμε κάθε δίμηνο είναι ακριβό», σε συνδυασμό –όπως είπε– «με το άλλο σκάνδαλο, το παράλληλο σκάνδαλο της λεγόμενης ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού».

Όπως ανέφερε, «από την πρώτη του Σεπτέμβρη μπήκε σε εφαρμογή η λεγόμενη ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού» και, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλέστηκε, «το ρεύμα που μας κόστισε στους καταναλωτές μετά το άνοιγμα αυτής της αγοράς είναι ακριβότερο κατά δύο τοις εκατό», προσθέτοντας ότι «μόνο ανταγωνιστική δεν είναι αυτή η αγορά».

