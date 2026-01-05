Στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» φιλοξενήθηκε ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ο οποίος τοποθετήθηκε για τις φημολογούμενες αποχωρήσεις από το κόμμα, τη δημοσκοπική εικόνα, αλλά και τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις.

Ο κ. Μιχαηλίδης ξεκαθάρισε εξαρχής ότι «δεν υπήρχε κανένα άτομο το οποίο έφυγε από το Άλμα» λόγω των δηλώσεων του Χασαπόπουλου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «να μην το πω κανένα, γιατί σίγουρα έχει πολλούς πολίτες, δεν ξέρω, έχει χιλιάδες πολίτες που μπορεί κάποιοι να φύγανε».

Όπως εξήγησε, «άτομα τα οποία ήταν αυτά που προβλήθηκαν ότι έφυγαν, είναι ουσιαστικά γιατί το Άλμα έκρινε ότι δεν μπορούσε να ικανοποιήσει αυτά που εκείνοι είχαν στο μυαλό τους ότι ζητούσαν».

Αναφερόμενος στην παρούσα εικόνα του κόμματος, σημείωσε ότι «η δική μας εντύπωση και δημοσικοπικά και αυτά που εισπράττω από τον κόσμο είναι ότι αυτά τα θέματα σίγουρα έχουν μείνει στο παρελθόν». Σύμφωνα με τον ίδιο, «πλέον πραγματικότητα είναι ότι το Άλμα έχει καθιερωθεί ως μια πολύ ισχυρή πολιτική δύναμη».

Τόνισε πως το κόμμα αρχίζει να αποκτά σταθερή εκλογική βάση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι ευτυχές για μας που διαπιστώνω και φαίνεται και από τις δημοσικοποιήσεις ότι έχουμε αρχίσει να αποκτούμε αυτό που τα άλλα κόμματα έχουν γιατί έχουν παράδοση σαν κόμματα. Έχουμε αρχίσει να αποκτούμε αυτή τη λεγόμενη σκληρή ψήφο». Όπως ανέφερε, πρόκειται για «ψηφοφόρους οι οποίοι έχουν εστερνιστεί το όραμά μας και δεν είναι βάλωτοι πλέον ούτε σε ψέματα, ούτε σε προπαγάνδες, ούτε σε παραποιήσεις».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι «το νέο περιβάλλον πλέον έχει μια νέα πολιτική δύναμη, το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου και αυτό επηρεάζει τα ποσοστά», επισημαίνοντας όμως ότι «αν δούμε τις δημοσικοποιήσεις, ουσιαστικά σε όλες τις δημοσκοπήσεις επί της διευκρινισμένης ψήφου το ποσοστό μας ουσιαστικά παραμένει διψήφιο».

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη συνέχεια, τονίζοντας ότι «όσο περνά ο καιρός και καταρρέουν παραμύθια ότι το Άλμα είναι ένα κόμμα του λαϊκισμού, που πραγματικά είναι ό,τι πιο αντίθετο από την πραγματικότητα μπορεί κάποιος να πει». Υπογράμμισε ακόμη πως «είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε κάθε δήλωση που θα κάνουμε. Είμαστε το κόμμα της υπευθυνότητας, όχι του λαϊκισμού».

Όπως είπε, «όσο βγάζουμε πολιτικές έξω, όσο τοποθετούμαστε σε θέματα που ενδιαφέρουν τον πολίτη και πιστεύω καταλαβαίνει ο πολίτης ότι έχουμε προτάσεις σε όλα τα μείζονα θέματα της καθημερινότητας, οι πολίτες θα αντιληφθούν ότι «ουσιαστικά είμαστε, κατά τον ισχυρισμό μας, η μοναδική επιλογή που μπορεί να του φέρει την πραγματική αλλαγή στην καθημερινότητά του».

Τέλος, αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στον χώρο του Κέντρου, σημειώνοντας ότι «σε καμία περίπτωση δεν θα τον στηρίξουμε για Πρόεδρο της Βουλής, αν τεθεί τέτοιο σενάριο».

«Μετά από αρκετό καιρό ερωτοτροπιών πρωτοκλασσάτων στελεχών του ΔΗΚΟ και του ΔΗΣΥ, ο Νικόλας Παπαδόπουλος, εξήγγειλε τον αρραβώνα με ΔΗΣΥ. Ουσιαστικά έχει μετατοπίσει το ΔΗΚΟ στις παρυφές ως κλάδο πλέον του Δημοκρατικού Συναγερμού». Όπως δήλωσε, «κατ’ εμάς είμαστε οι μόνοι γνήσιοι εκφραστές του Εξυγχρονιστικού Μεταρρυθμιστικού Κέντρου».

