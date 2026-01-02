Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη, αναφέρει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλωσορίζοντας την Κυπριακή Προεδρία, με ανάρτηση στο Χ.

Η κ. φον ντερ Λάιεν καλωσορίζει την κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ γράφοντας "Καλωσόρισες @CY2026EU!@". Προσθέτει ότι αυτή «ξεκινά σε μια κομβική στιγμή για την Ευρώπη. Επομένως, η εστίασή της στην ενίσχυση της αυτονομίας της Ευρώπης δεν θα μπορούσε να είναι πιο σημαντική», τονίζει. Τέλος, σημειώνει ότι προσβλέπει σε συνεργασία για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.





Καλωσόρισες, @CY2026EU!



Cyprus’ EU Council Presidency begins at a pivotal moment for Europe.



And so its focus on strengthening Europe’s autonomy couldn’t be more important.



I look forward to working together to boost Europe’s preparedness and competitiveness. pic.twitter.com/2jyFVKqpsd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 1, 2026





