Tην ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει ενεργά στην προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και στην προάσπιση των αρχών του διεθνούς δικαίου, εξέφρασε την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε τηλεφωνική τους επικοινωνία την Πέμπτη, σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη την Πέμπτη. Ο κ. Ζελένσκι ενημέρωσε ότι θα παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 7 Ιανουαρίου.

Σε ανάρτηση στο Χ ο Ουκρανός Πρόεδρος ανέφερε ότι συνεχάρη τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι "βασιζόμαστε σε ισχυρές αποφάσεις που θα ενισχύσουν την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη τους επόμενους έξι μήνες".

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος στη δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε χθες απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Ζελένσκι, κατόπιν πρωτοβουλίας του τελευταίου, «σε μια ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας συγκυρία», καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία αναλαμβάνει επισήμως την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, «επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως κράτος μέλος που υπηρετεί με συνέπεια τις ευρωπαϊκές αξίες και αρχές».

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, σημείωσε ο κ. Λετυμπιώτης, ο Πρόεδρος Ζελένσκι συνεχάρη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την ανάληψη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και τον ενημέρωσε ότι θα παραστεί στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία στις 7 Ιανουαρίου.

«Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις τελευταίες εξελίξεις και τις διεθνείς ειρηνευτικές προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος», πρόσθεσε.

«Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε με σαφήνεια τη σταθερή και διαχρονική προσήλωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη στήριξη του ουκρανικού λαού, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της ελεύθερης βούλησης της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η στάση αυτή πηγάζει από τις ίδιες αξίες και αρχές που καθοδηγούν την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία η ίδια βιώνει τις τραγικές συνέπειες της παράνομης εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής», ανέφερε ο Εκπρόσωπος.

«Τόνισε, επίσης, ότι η στήριξη προς την Ουκρανία θα αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα και κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζοντας την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμβάλει ενεργά, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, στην προώθηση της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας και στην προάσπιση των αρχών του διεθνούς δικαίου», κατέληξε

Ο κ. Ζελένσκι, στη δική του ανάρτηση στο Χ, σημείωσε ότι συνομίλησε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, και τον συνεχάρη για την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Βασιζόμαστε σε ισχυρές αποφάσεις που θα ενισχύσουν την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη τους επόμενους έξι μήνες», αναφέρει, σημειώνοντας ότι είναι σημαντικό η Ουκρανία να είναι μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων κατά τη διάρκεια της κυπριακής Προεδρίας. «Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις εγγυήσεις ασφαλείας για εμάς και από την πλευρά μας κάνουμε πάντα ό,τι είναι απαραίτητο», προσθέτει.

Σημειώνει ότι ενημέρωσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τις τελευταίες λεπτομέρειες των επαφών του με τους Αμερικανούς εταίρους και τη συνολική διπλωματική κατάσταση. «Η εργασία για την επίτευξη ειρήνης πρακτικά είναι όλο το εικοσιτετράωρο, δεν μπορούν να υπάρξουν παύσεις», αναφέρει.

Τέλος, σημειώνει ότι ευχαριστεί την Κύπρο και ολόκληρο τον κυπριακό λαό για την υποστήριξή τους και ευχαριστεί, ακόμη, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη «για τα τόσο θερμά λόγια» για τους Ουκρανούς και την Ουκρανία.



Πηγή: ΚΥΠΕ