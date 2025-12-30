Η συνεργασία με το ΔΗΚΟ είναι υποδειγματική στη βάση των αποτελεσμάτων της διακυβέρνησής μας, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, την Τρίτη, στο περιθώριο της επίσκεψής του στις εγκαταστάσεις του Συνεδριακού Κέντρου, στη Λευκωσία, που θα φιλοξενήσουν μεγάλο μέρος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Σε ερώτηση για δηλώσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, στις οποίες καλεί την Κυβέρνηση και τον ίδιο προσωπικά να απαντήσει αν συμμερίζεται τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας, Μαρίνου Μουσιούττα, ότι όποιες αντιδράσεις προκύπτουν από το ΔΗΚΟ και τον Νικόλα Παπαδόπουλο έχουν να κάνουν με προεκλογικές σκοπιμότητες και πολιτικά παιχνίδια επιβίωσης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι θεωρεί τη συνεργασία με το Δημοκρατικό Κόμμα «υποδειγματική», σημειώνοντας ότι αυτό «δεν είναι σχήμα λόγου».

Όπως είπε, η συνεργασία με το ΔΗΚΟ «είναι υποδειγματική στη βάση των αποτελεσμάτων της διακυβέρνησής μας», προσθέτοντας ότι και η συνεισφορά του Δημοκρατικού Κόμματος όπως και άλλων κομμάτων, είναι καθοριστικής σημασίας και ο ρόλος του είναι σημαντικός.

«Γιατί μαζί πετύχαμε τον φορολογικό μετασχηματισμό της χώρας έπειτα από 22 χρόνια. Γιατί μαζί πετύχαμε τη μεταρρύθμιση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ύστερα από 50 χρόνια. Γιατί μαζί αναβαθμίσαμε τη διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες σε περιφερειακό, σε διεθνές επίπεδο», τόνισε.

«Γιατί μαζί έχουμε καταφέρει μια ισχυρή οικονομία με έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, με συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με ποσοστά που αγγίζουν την περίοδο του 2008, με τη χώρα μας πίσω στην βαθμίδα Α από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης έπειτα από 13 χρόνια και πολλά άλλα που μπορώ να παραθέσω ως αποτέλεσμα αυτής της υποδειγματικής συνεργασίας», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για δήλωση του κ. Παπαδόπουλου ότι η στήριξη στην Κυβέρνηση έχει κόστος για το κόμμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους του κ. Παπαδόπουλου, του οποίου την άποψη, όπως είπε, καθώς και όλων των πολιτικών αρχηγών, σέβεται απόλυτα.

«Μίλησα για συγκεκριμένα αποτελέσματα αυτής της διακυβέρνησης σε αυτά τα σχεδόν τρία χρόνια που βρισκόμαστε στην εξουσία και μπορώ να συνεχίσω με πολλά άλλα όπου η συμβολή του Δημοκρατικού Κόμματος όπως και άλλων πολιτικών ομάδων ήταν καθοριστικής σημασίας», συνέχισε.

Ανέφερε ακολούθως ότι πριν την τελική συζήτηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τον φορολογικό μετασχηματισμό είχε κοινή συνάντηση με τους τρεις αρχηγούς των κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου και του κ. Παπαδόπουλου, στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών έτσι ώστε να συντονιστούν σε σχέση με αλλαγές που επιθυμούσαν να δουν στη φορολογική μεταρρύθμιση.

«Και αυτό θεωρώ ότι είναι ένα κλασικό παράδειγμα της συνεργασίας που υπάρχει. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ, και δεν είναι σωστό εκ μέρους μου, να μιλήσω εκ μέρους του κυρίου Παπαδόπουλου», συμπλήρωσε.

Για τις δηλώσεις του Υπουργού Εργασίας είπε ότι ήταν προσωπικές δηλώσεις και δεν εκπροσωπούν την Κυβέρνηση.

«Έχω μιλήσει, και πρόσφατα σε συνέντευξη που έδωσα στον ’Φιλελεύθερο’ σε σχέση με τη συνεργασία μας και με το Δημοκρατικό Κόμμα και με τα άλλα κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση, και επανέλαβα σήμερα συγκεκριμένες εξελίξεις κατά τη διάρκεια αυτών των τριών χρόνων ως αποτέλεσμα αυτής της υποδειγματικής συνεργασίας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν απάντησε στην επιστολή του κ. Παπαδόπουλου γιατί είχε δημοσιοποιήσει ο ίδιος ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος την αποστολή της επιστολής και απάντησε ακολούθως και αυτός δημόσια.

«Σίγουρα μπορώ να συναντηθώ με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος και δεν είναι κάτι το οποίο αποκλείω. Αλλά επαναλαμβάνω, η θέση μου, η ξεκάθαρη μου θέση είναι αυτή που σας προανέφερα για υποδειγματική συνεργασία, επαναλαμβάνω, όχι ως σχήμα λόγου αλλά με συγκεκριμένα αποτελέσματα», υπογράμμισε.

«Μίλησα για τη φορολογική μεταρρύθμιση, την εκπαιδευτική (μεταρρύθμιση), το μεταναστευτικό, που να σας θυμίσω ότι το 2023 ήταν το υπ’ αριθμόν ένα θέμα στον δημόσιο διάλογο και πού βρίσκεται σήμερα. Όλα αυτά και πολλά άλλα (είναι) αποτέλεσμα αυτής της διακυβέρνησης, σε συνεργασία, επαναλαμβάνω, με πολιτικές ομάδες, με πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του Δημοκρατικού Κόμματος», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ