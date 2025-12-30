Μέτρα που αφορούν την αποσυμφόρηση του σωφρονιστικού συστήματος και ειδικότερα τη μείωση του υπερπληθυσμού στις Κεντρικές Φυλακές, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή, ανέφερε στον «Φιλελεύθερο» ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος είχε κάνει λόγο για επαφές με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με σκοπό τη λεπτομερή αποτύπωση της κατάστασης στις Φυλακές, μέσω της συλλογής αριθμητικών και ποιοτικών στοιχείων για τους κρατουμένους, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα περιορισμού του προβλήματος.

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο», τα σχετικά δεδομένα έχουν ήδη κατατεθεί στην Προεδρία και στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Στις Κεντρικές Φυλακές κρατούνται συνολικά 1.120 άτομα, εκ των οποίων 521 είναι Ελληνοκύπριοι και 599 αλλοδαποί, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 53,5% του συνόλου. Υπόδικοι είναι 145 Ελληνοκύπριοι και 221 αλλοδαποί, ενώ οι κατάδικοι ανέρχονται σε 376 Ελληνοκύπριους και 378 αλλοδαπούς.

Μεταξύ των λύσεων που προωθούνται είναι η εθελούσια απέλαση αλλοδαπών κρατουμένων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τη Γενική Εισαγγελία και το Υφυπουργείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης. Παράλληλα, εξετάζεται κατάλογος περίπου 100 αλλοδαπών κρατουμένων, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για αποφυλάκιση, καθώς δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρά κακουργήματα.

Την ίδια ώρα, προωθείται σχέδιο ριζικής αναδιάρθρωσης των Κεντρικών Φυλακών, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων, όπως ο υπερπληθυσμός, η δράση εγκληματικών στοιχείων, αλλά και διοικητικές δυσλειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων φαινομένων ανεπάρκειας και διαφθοράς. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, υπάρχουν αποδεδειγμένα στοιχεία για εμπλοκή κρατουμένων σε παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε τονίσει ότι όλοι οι αλλοδαποί κρατούμενοι που δεν έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα θα απελαθούν ή θα επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους και θα ενταχθούν σε κατάλογο απαγόρευσης εισόδου στη Δημοκρατία, μέτρο που αναμένεται να μειώσει αισθητά τον αριθμό των κρατουμένων και να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού.