Θα γίνουν κοινές ασκήσεις μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ στο πλαίσιο του προγραμματισμού των δραστηριοτήτων του ΓΕΕΦ για το 2026 με φίλες και συμμαχικές χώρες και διοργάνωση διμερών, τριμερών ή άλλων μορφών ασκήσεων, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας.

Οι ασκήσεις μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, ανέφερε, αφορούν εκπαίδευση από κοινού των τριών στρατευμάτων, επιμόρφωση στελεχών, κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και ό,τι άλλο προκύπτει στο πλαίσιο της βελτίωσης των ικανοτήτων των τριών στρατών.

Ο κ. Πάλμας επεσήμανε ότι οι συμφωνίες που η Κύπρος υπογράφει αφορούν τη χρονιά, που έρχεται, δηλαδή το 2026. Παρομοίως, είπε, ασκήσεις θα γίνουν τη νέα χρονιά με την Αίγυπτο, την Ιορδανία κι άλλες χώρες με τις οποίες έχουμε φιλικές και συμμαχικές σχέσεις. Υπενθύμισε δε ότι τέλος Νοεμβρίου είχε πραγματοποιηθεί κοινή ναυτική άσκηση Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου.

Διαβάστε επίσης: Reuters: Κύπρος, Ελλάδα και Ισραήλ εντείνουν κοινές ασκήσεις στην Αν. Μεσόγειο

Η υπογραφή συμφωνίας στην Κύπρο μεταξύ στρατιωτικών αξιωματούχων από την Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, που είδε το φως της δημοσιότητας, εξήγησε ο κ. Πάλμας, έχει να κάνει με τη διεξαγωγή των ασκήσεων όπως τις περιέγραψε πιο πάνω ο ίδιος.

Σημείωσε επίσης ότι δεν έχει καθορισθεί ημερομηνία γι’ αυτές τις ασκήσεις και πως αυτό θα γίνει από τα στρατιωτικά επιτελεία των τριών χωρών, αναλόγως των αναγκών και των συνθηκών.

Πηγή: ΚΥΠΕ