Η κυβέρνηση να αναλογιστεί τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από την στρατιωτικοπολιτική συνεργασία με το Ισραήλ, αναφέρει το ΑΚΕΛ σε ανακοίνωση.

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Ο κ. Χριστοδουλίδης προχωρεί στην εμβάθυνση της στρατιωτικοπολιτικής συνεργασίας με το Ισραήλ χωρίς να αναλογίζεται τους κινδύνους και τις επιπτώσεις από αυτή την επιλογή. Το ΑΚΕΛ καλεί την κυβέρνηση να ενημερώσει τις πολιτικές δυνάμεις και τον λαό για το περιεχόμενο των πρόσφατων συναντήσεων και συμφωνιών. Παράλληλα, το ΑΚΕΛ επισημαίνει δύο πράγματα:

Πρώτον. Αν αυτή η πολιτική βασίζεται στην εντύπωση ότι το Ισραήλ και το καθεστώς Νετανιάχου θα προστατεύσει την Κύπρο απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, τότε πρόκειται για μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση. Η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων καταμαρτυρεί ότι το ισραηλινό κράτος δεν έχει τέτοιες προθέσεις κι ότι τα πολυδιαφημισμένα τριμερή σχήματα δεν θωράκισαν την Κύπρο από τις τουρκικές επιθετικές ενέργειες σε βάρος της Κύπρου.

Δεύτερο. Όσο η κυβέρνηση της Κύπρου επιλέγει να κλείνει τα μάτια και να συγκαλύπτει τις μαζικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το ισραηλινό κράτος -γενοκτονία, κατοχή, εποικισμό- τόσο υπονομεύει τη δική της αξιοπιστία στον αγώνα για τερματισμό της τουρκικής κατοχής στην πατρίδα μας. Η πρόσφατη άρνηση της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη να ενώσει τη φωνή της με 14 χώρες - συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας και του Καναδά- που κάλεσαν το Ισραήλ να τερματίσει την επέκταση του εποικισμού στη Δυτική Όχθη συνιστά αυτοαναίρεση μιας χώρας που υφίσταται και η ίδια το έγκλημα του εποικισμού.