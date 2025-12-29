Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από την Κυπριακή Δημοκρατία το 2026 δεν αποτελεί γεγονός «εθνικού κύρους», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κομμουνιστική Πρωτοβουλία Κύπρου (ΚΠΚ ) σημειώνοντας ότι είναι "στιγμή που υπενθυμίζει τον χαρακτήρα της ίδιας της ΕΕ ως ιμπεριαλιστικής ένωσης του κεφαλαίου, των μονοπωλίων και των ανταγωνισμών που στρέφονται ενάντια στους λαούς".

«Οι διακηρύξεις περί 'στρατηγικής αυτονομίας', 'ανθεκτικότητας' και 'ασφάλειας' της ΕΕ αντανακλούν την όξυνση των ιμπεριαλιστικών αντιπαραθέσεων και τη συνεχιζόμενη στρατιωτικοποίηση, που πληρώνουν οι εργαζόμενοι με φτώχεια, ανασφάλεια και πολεμικούς κινδύνους», προσθέτει

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ακόμα ότι, οι διακηρύξεις ότι η ΕΕ θα συμβάλει στην επίλυση του Κυπριακού έχουν "αποδειχθεί κάλπικες", αφού η ίδια έχει αναγάγει την Τουρκία σε «στρατηγικό εταίρο».

