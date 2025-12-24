Στον βανδαλισμό αφίσας του υποψήφιου βουλευτή του ΔΗΣΥ, Χριστόφορου Χριστοφόρου, στη Λακατάμια, προέβηκαν άγνωστοι, με την σελίδα antifazonecy να εξαπολύει επίθεση στον ηθοποιό για τη στάση του απέναντι στους αλλοδαπούς, την ίδια ώρα που ο ίδιος κάνει λόγο για εντεταλμένη υπηρεσία κάποιων, αφήνοντας αιχμές για τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την συγκεκριμένη ενέργεια.

Όπως αναφέρουν, «πέρσι ο Χριστόφορος Χριστοφόρου (ο αστυνομικός που το Βουράτε Γειτόνοι) εμάζευκε υπογραφές για να "καθαρίσει" την Λακατάμια που πολιτικούς πρόσφυγες. Υποστηρίζει ότι οι πρόσφυγες τζαι οι μετανάστες εν έχουν το δικαίωμα να περπατούν ελεύθερα με μαντίλα στις γειτονιές επειδή χαλούν την εικόνα της περιοχής. Αφού λοιπόν αποφάσισε να βάλει για βουλευτής, η απάντηση μας εν μια: ούτε Λακατάμια ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά!»

Απαντώντας στην ανάρτηση, ο κ. Χριστοφόρου ανέφερε πως «ΑΡΧΙΣΑΝ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ . Δόθηκε εντολή και τα καλά παιδιά την εκτέλεσαν. Το "ρατσιστής" που κολλά; Θα ήθελα να ήξερα. Αυτός είναι ο πολιτισμός μας και μάλλον σας φοβίζει η καθαρότητα και η ειλικρίνεια . Μάθετε να αγαπάτε. Εκεί θα μείνει το πανό για να σας θαυμάζουν. Εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι το έκαναν. Τους ευχαριστώ».

Καταληκτικά, σημείωσε, «μόνο μη διανοηθείτε να πειράξετε την οικογένεια μου. Καλή Χρονιά να έχετε».