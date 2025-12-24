Βανδαλισμό του δέντρου που στόλισε στην οδό Λήδρας, καταγγέλλει το ΕΛΑΜ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση «οι γνωστοί άγνωστοι έδρασαν για ακόμη μία φορά, ενάντια στην πίστη μας και στα πατριωτικά φρονήματα του λαού μας».

Σημειώνει πως «αυτή τη φορά, τα "κάλλη" τους δεν αφορούσαν κάποια «καλλιτεχνική» έκφραση, αλλά τη βεβήλωση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην οδό Λήδρας, το οποίο στολίζει κάθε χρόνο η Επαρχιακή Γραμματεία του ΕΛΑΜ με φωτογραφίες των κατεχόμενων εκκλησιών και Μοναστηριών μας».

«Το συμβάν διερευνάται ήδη από την Αστυνομία. Αναμένουμε να δούμε τους ενόχους ενώπιον της Δικαιοσύνης και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά οι εκφραστές και εκτροφείς τέτοιων συμπεριφορών θα συμφωνήσουν επιτέλους πως όσοι προσβάλλουν την πίστη και τα ιδανικά μας οφείλουν να διώκονται», αναφέρει.

Καταληκτικά, επισημαίνει πως «μέλη της Επαρχιακής Γραμματείας Λευκωσίας επισκέφθηκαν σήμερα το σημείο και στόλισαν εκ νέου το δέντρο».