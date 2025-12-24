Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους έως €636.899 προς Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), για τη συνέχιση και ενίσχυση της εφαρμογής προγραμμάτων χωριστής συλλογής δημοτικών αποβλήτων για το έτος 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, η απόφαση εντάσσεται στη συνολική πολιτική του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, τη μείωση των αποβλήτων που οδηγούνται σε ταφή και την ενίσχυση της ανακύκλωσης και της οικιακής κομποστοποίησης, σε συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και εθνικό περιβαλλοντικό πλαίσιο .

Η ενίσχυση αφορά Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ήδη εφαρμόζουν σχετικά προγράμματα και καλύπτει δαπάνες για χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων, διαχείριση πράσινων και κλαδεμάτων, καθώς και για την εφαρμογή ή ενίσχυση του συστήματος «Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ)».

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση κατανέμεται ως εξής: €250.000 στον Δήμο Αγλαντζιάς για εφαρμογή του συστήματος ΠΟΠ, €265.609 στον Δήμο Αραδίππου για πρόγραμμα χωριστής συλλογής οργανικών αποβλήτων, €30.000 στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, €30.000 στο Σύμπλεγμα Κοινοτήτων Περιοχής Ταμασού, €61.290 στα Κοινοτικά Συμβούλια Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς–Γιαλιάς και στις εννέα κοινότητες της περιοχής.

Η χρηματοδότηση θα παραχωρηθεί απευθείας στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοουμένου ότι θα προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς.

Στόχος είναι μέσα και από αρκετές άλλες δράσεις, η έμπρακτη στήριξη στις Τοπικές Αρχές που επενδύουν στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων συμβάλλοντας στη σταδιακή αλλαγή κουλτούρας, ώστε η χωριστή συλλογή και η ανακύκλωση να γίνουν μέρος της καθημερινότητας των πολιτών, αναφέρει η ανακοίνωση.