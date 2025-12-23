Εξηγήσεις ζητά ο Γ.Γ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου για το πακέτο χρηματοδότησης της Ουκρανίας με 90 δις ευρώ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου έστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών ζητώντας ενημέρωση για το μερίδιο του κόστους που θ’ αναλάβει η Κύπρος για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας.

Παρατίθεται αυτούσια η επιστολή.

“Σύμφωνα με όλα τα δημοσιεύματα, την περασμένη Παρασκευή οι Ευρωπαίοι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία για κοινό δανεισμό από τις αγορές προκειμένου να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας ύψους 90 δισ. Ευρώ, την επόμενη διετία.

Θα σας παρακαλούσα να μας ενημερώσετε για το μερίδιο του κόστους που θ’ αναλάβει η Κύπρος για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας”.