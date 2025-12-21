Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «εκφράζω τη μεγάλη μου χαρά που είμαστε σήμερα στα Λεύκαρα, από τη μια για να παρουσιάσουμε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας -η επιλογή των Λευκάρων δεν ήταν καθόλου τυχαία - εδώ, που συνδυάζει από τη μια την παράδοση της χώρας μας, την παράδοση για την οποία είμαστε περήφανοι, αλλά την ίδια στιγμή την εξωστρέφεια του κυπριακού λαού.

Και χαίρομαι γιατί μετά το πέρας της παρουσίασης των προτεραιοτήτων, είχα την ευκαιρία μαζί με τον Δήμαρχο, να επισκεφθώ τα διάφορα περίπτερα μέσα στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Χωριού που γίνεται εδώ.

Ρώτησα όλους όσοι συμμετείχαν αν αξίζει η συμμετοχή τους σε αυτό το Χριστουγεννιάτικο Χωριό και ήταν όλοι μα όλοι, ικανοποιημένοι κι αυτό είναι μια ένδειξη της επιτυχίας του θεσμού. Ένας θεσμός που υπάρχει σε αρκετά χωριά, κοινότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πολλές άλλες δράσεις θα γίνουν και ενόψει και της Προεδρίας αλλά και μετά την Προεδρία, ακριβώς για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο αυτές τις πανέμορφες περιοχές της χώρας μας».

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις από πλευράς του Προέδρου του ΔΗΚΟ περί διγλωσσίας της Κυβέρνησης για την ηλεκτρική διασύνδεση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «δεν υπάρχει καμιά διγλωσσία της Κυβέρνησης. Ποτέ δεν υπήρξε. Η Κυβέρνηση είναι υπέρ του στρατηγικού στόχου που αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Την ίδια στιγμή, η Κυβέρνηση, ακριβώς επειδή είναι υπεύθυνη, όπως είναι υπεύθυνη και η Ελληνική Κυβέρνηση, αποφασίσαμε από κοινού με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και μάλιστα ήταν δική του εισήγηση, να προχωρήσουμε με εκσυγχρονισμό της μελέτης βιωσιμότητας, ενόψει και του ενδιαφέροντος που υπάρχει από άλλα μέρη, από άλλες χώρες να συμμετάσχουν σε αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο. Επαναλαμβάνω, είμαστε μια υπεύθυνη Κυβέρνηση. Η κάθε απόφαση που παίρνουμε έχει και κόστος για τον κυπριακό λαό και πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όλα τα δεδομένα. Μία είναι η θέση της Κυβέρνησης, θέλω να το ξεκαθαρίσω- ξεκάθαρα, υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της ενεργειακής μας στρατηγικής».

