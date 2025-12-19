Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για την Τριμίκλινη δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνειών και η κατάχρηση εξουσίας, οι συστηματικές παρακάμψεις της νομοθεσίας και η προσπάθεια «νομιμοποίησης» παρανομιών δεν ήταν ατύχημα, αλλα συνειδητές επιλογές, αναφέρει σε ανακοίνωση το Βολτ.

Προσθέτει πως η Νατάσα Ιωάννου, συντονίστρια της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Βολτ, δήλωσε ότι «οφείλουμε να το πούμε καθαρά πως αν δεν υπήρχε η επιμονή της ερευνητικής δημοσιογραφίας, και ιδιαίτερα του Μακάριου Δρουσιώτη, και η συνδρομή της περιβαλλοντικής οργάνωσης Οικολογική Κίνηση Κύπρου που κράτησαν το θέμα της Τριμίκλινης ζωντανό με τεκμηριωμένα στοιχεία, η υπόθεση θα είχε μείνει θαμμένη σε συρτάρια. Αυτό είναι ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, πόσο μάλλον σε μια χώρα που μαστίζεται από λειψυδρία».

Ο Συμπρόεδρος του Βολτ, Πάνος Παρράς, δήλωσε πως «το ζήτημα αναδείχθηκε και θεσμικά μέσα από τη Βουλή, αφού η Βουλευτής, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, ενέγραψε το θέμα δύο φορές στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, όπου αποκαλύφθηκε το πραγματικό εύρος και η χρονική διάρκεια της παρανομίας, καθώς και η συστηματική ανοχή από τους υπεύθυνους".

Πηγή: ΚΥΠΕ

