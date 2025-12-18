Στόχος είναι να υπάρξει ένας ενωμένος και ισχυρός κεντρώος χώρος, ανέφεραν σε δηλώσεις τους την Πέμπτη ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Βουλευτής Αμμοχώστου Μιχάλης Γιακουμή, μετά από συνάντηση που είχαν στο πολιτικό γραφείο του κ. Γιακούμη, στη Λάρνακα. Η πρόταση που έχουμε απευθύνει για συνεργασίες ισχύει για όλους, πόσο μάλλον για τον κ. Γιακουμή, ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις του Δημοκρατικού Κόμματος, σημείωσε ο κ. Παπαδόπουλος, χαρακτηρίζοντάς τον «μέλος της ευρύτερης οικογένειας» του κόμματος.

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε πως "ως Δημοκρατικό Κόμμα συμφωνούμε απόλυτα, με αυτά που ο φίλος Μιχάλης έχει αναφέρει δημόσια", δηλαδή ότι "το κέντρο πρέπει να παραμείνει ενωμένο, ισχυρό και να συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Βουλή, αλλά και στα πολιτικά δρώμενα του τόπου μας".

Ανέφερε πως "σήμερα την ευκαιρία ακριβώς να συζητήσουμε και να ανταλλάξουμε απόψεις για την πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος για συνεργασίες στον ευρύτερο χώρο του κέντρου κάτι που εμείς θεωρούμε πως είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς η πορεία της κυπριακής οικονομίας σήμερα είναι η καλύτερη που είχαμε ποτέ αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτή η πορεία να θεωρείται δεδομένη".

"Αν υπερισχύσουν στην επόμενη Βουλή ακραίες και επικίνδυνες πολιτικές δυνάμεις, ό,τι κατάφερε να πετύχει ο λαός μας μέσα από θυσίες τα προηγούμενα χρόνια, μπορούν να τιναχθούν στον αέρα μέσα σε λίγες ημέρες" συνέχισε.

Για αυτόν τον λόγο, είπε ο κ. Παπαδόπουλος το κέντρο πρέπει να λειτουργεί ως ασφάλεια, εγγύησης σταθερότητας και ομαλότητας της χώρας, της οικονομίας και της κοινωνίας".

Σημείωσε πως "η πρόταση που έχουμε απευθύνει για συνεργασίες ισχύει για όλους, πόσο μάλλον για τον φίλο Μιχάλη ο οποίος προέρχεται από τις τάξεις του Δημοκρατικού Κόμματος, διετέλεσε Πρόεδρος της Αναγέννησης, Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος. Τον θεωρούμε ως μέρος και μέλος της ευρύτερης οικογένειας αυτού του κόμματος".

Ο κ. Παπαδόπουλος επανέλαβε τη δημόσια θέση του ΔΗΚΟ ότι είναι έτοιμο να γυρίσει σελίδα, να ανακαλέσει διαγραφές και να αφήσει πίσω παρεξηγήσεις του παρελθόντος, επισημαίνοντας πως αυτό που έχει σημασία είναι το σήμερα και το μέλλον της χώρας και του λαού μας. Για την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος, είπε, απαιτείται η συνεργασία όλων. Όπως ανέφερε, έχει ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος, "ο οποίος είμαι σίγουρος πως θα φέρει θετικά αποτελέσματα".

Από την πλευρά του ο Μιχάλης Γιακουμή ανέφερε πως κατά την διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαν την πρόταση του κ. Παπαδόπουλου για την ενοποίηση και ενίσχυση του κεντρώου χώρου. Διαπίστωσα, είπε, ότι "οι απόψεις μας συνταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό γεγονός που επιβεβαιώνει και κοινό έδαφος και κοινή πολιτική αντίληψη".

"Υπάρχει συνταύτιση απόψεων για την συνένωση του κεντρώου χώρου γι’ αυτό και απευθύνουμε ξανά κάλεσμα σήμερα να αφήσουμε πίσω μας τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, τα μίση και πάθη του παρελθόντος που πλήγωσαν τον Δημοκρατικό κόσμο του ευρύτερου κέντρου" είπε.

Σημείωσε πως "ήρθε η ώρα να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Δεν πρέπει να αφήσουμε προσωπικές διαφορές να σταθούν εμπόδιο σε αυτό που η κοινωνία ξεκάθαρα ζητά. Ενότητα σοβαρότητα και προτάσεις. Προτάσεις στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία".

Συζητήσαμε σήμερα, είπε, "σε βάθος θέματα που απασχολούν διαχρονικά και εμένα στο κοινοβουλευτικό μου έργο, όμως η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και ολιστική προσφυγική πολιτική για τους εκτοπισθέντες του 1974, την απώλεια χρήσης των κατεχόμενων περιουσιών την μεταφορά συντελεστή δόμησης καθώς και την απάλειψη των εισοδηματικών κριτηρίων από τα κρατικά σχέδια που αφορούν τους εκτοπισθέντες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στεγαστική κρίση όπου κατέθεσα τρεις συγκεκριμένες προτάσεις νόμου και διαπιστώνω ότι επίσης υπάρχει σύγκλιση απόψεων προς αυτή την κατεύθυνση".

Παράλληλα "συζητήσαμε την ενεργειακή κρίση, το κόστος ζωής και ενέργειας αλλά και θέματα επικαιρότητας όπως η παιδεία, η φορολογική μεταρρύθμιση τα εργασιακά ζητήματα που έχουμε και σήμερα στο λιμάνι Λάρνακας και ζητήματα που απασχολούν τον αγροτικό κόσμο" συνέχισε.

Ο κ. Γιακούμη είπε πως "το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές. Το κέντρο πρέπει να αποτελέσει σταθερό πυλώνα πολιτικής ευθύνης με συναινέσεις και συνεργασία. Πρέπει να βρεθούν οι λύσεις και να γίνουν τομές για ότι έχει ανάγκη η κοινωνία".

Απηύθυνε ξανά κάλεσμα "στις δυνάμεις του κεντρώου χώρου να συστρατευθούν μαζί μας κάτω από μια κοινή ομπρέλα με καθαρές θέσεις με κοινό όραμα και πολιτική ωριμότητα".

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με το Δημοκρατικό Κόμμα ο κ. Γιακουμής ανέφερε πως "του έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση από τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ. Νικόλα Παπαδόπουλο".

"Θα αξιολογήσω τις επόμενες ημέρες και αυτή την πρόταση. Το σημαντικότερο όμως σήμερα είναι να γίνει ένα κάλεσμα. Θα δω τις επόμενες ημέρες και άλλες προσωπικότητες και θα δούμε πως θα προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ο μεγάλος στόχος είναι να υπάρξει ένας ενωμένος και ισχυρός κεντρώος χώρος" είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ