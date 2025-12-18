Τη συνεργασία μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ στον τομέα της εποπτείας του ελεγκτικού επαγγέλματος, ενισχύει η υπογραφή Δήλωσης Πρωτοκόλλου καθώς και συμπληρωματικής Συμφωνίας για τη διαβίβαση συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος της Κύπρου (ΑΔΕΕλΕπ) με την αντίστοιχη εποπτική αρχή, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), των ΗΠΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΑΔΕΕλΕπ.

Στην ανακοίνωση η ΑΔΕΕλΕπ αναφέρει πως η Δήλωση Πρωτοκόλλου αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας των δύο Αρχών στον τομέα της εποπτείας του ελεγκτικού επαγγέλματος και προβλέπει μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, τη διενέργεια από κοινού επιθεωρήσεων και ερευνών, καθώς και την ανάπτυξη κοινών πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα των ελέγχων και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις κεφαλαιαγορές.

Αναφορικά με τη Συμφωνία για τη Διαβίβαση Συγκεκριμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ΑΔΕΕλΕπ σημειώνει ότι αυτή αποσκοπεί στην παροχή των κατάλληλων εγγυήσεων για την ασφαλή και ορθή διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Η διαβίβαση πραγματοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων των δύο αρχών, με πλήρη συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και τις εσωτερικές πολιτικές τους, χωρίς να δημιουργεί νέες δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις», προσθέτει.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Πρόεδρος της ΑΔΕΕλΕπ, Ανδρέας Ζαχαριάδης, δήλωσε ότι η υπογραφή της Δήλωσης Πρωτοκόλλου αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς ενισχύει το διεθνές κύρος της χώρας, δημιουργεί προοπτικές για την εισαγωγή τίτλων κυπριακών εταιρειών σε κεφαλαιαγορές των Ηνωμένων Πολιτειών και επιτρέπει τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων από ελεγκτές εγγεγραμμένους στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Είπε ακόμη ότι με την υπογραφή των Συμφωνιών αυτών, η ΑΔΕΕλΕπ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με στόχο την εφαρμογή υψηλών προτύπων εποπτείας και τη συνεπή προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ