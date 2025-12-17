Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγη χαιρετίζει η Κυβέρνηση και εκφράζει την ετοιμότητά της να συμβάλει στον καθορισμό των επόμενων βημάτων για την υλοποίηση του Σχεδίου, κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το επόμενο εξάμηνο.

Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου, σημειώνοντας πως η υιοθέτηση του πρώτου Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Οικονομικά Προσιτή Στέγη, αποτελεί το επιστέγασμα μιας πολύμηνης προσπάθειας που για πρώτη φορά έγινε συντονισμένα και συλλογικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μέσα από το Σχέδιο, όπως αναφέρει ο κ. Ιωάννου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχειρεί να αντιμετωπίσει μια από τις πιο πιεστικές ανάγκες που απασχολεί εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών: την πρόσβαση σε προσιτή, βιώσιμη και ποιοτική στέγαση.

Ο κ. Ιωάννου αναφέρει πως το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγη εστιάζει σε τέσσερις βασικούς πυλώνες, οι οποίοι επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο του πολίτες της Ένωσης στα διάφορα κράτη μέλη.

Σημειώνει πως βασική στόχευση είναι η αύξηση της προσφοράς κατοικιών, μέσω ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της καινοτομίας και η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων για απλοποίηση της αδειοδότησης, κάτι που ήδη εφαρμόζεται στην Κύπρο.

Επιπλέον, συνεχίζει ο ΥΠΕΣ, το Σχέδιο επικεντρώνεται στην κινητοποίηση επενδύσεων που προβλέπει τη δημιουργία Πανευρωπαϊκής Επενδυτικής Πλατφόρμας, με στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων για τη στέγαση και την ανάπτυξη καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Πέραν των πιο πάνω, στο Σχέδιο προτείνονται λύσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος βραχυχρόνιων μισθώσεων και τη στήριξη ομάδων του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν εντονότερο πρόβλημα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δηλώνει πως στη βάση των αρχών του Housing First, οι στεγαστικές πολιτικές που ήδη υλοποιεί η Κύπρος μπορούν να αποτελέσουν προτάσεις για τη διαμόρφωση συγκεκριμένων λύσεων, με στόχο την άμβλυνση του προβλήματος, κυρίως ανάμεσα σε ομάδες του πληθυσμού, όπως οι νέοι και οι πολίτες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

