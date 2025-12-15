Το ΑΚΕΛ τοποθετείται για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν γύρω από την έκθεση έργων του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ, απορρίπτοντας κάθε προσπάθεια τεχνητής πόλωσης και μικροπολιτικής εκμετάλλευσης του ζητήματος. Το κόμμα κάνει λόγο για επικίνδυνο παροξυσμό που καλλιεργείται σκόπιμα και υπενθυμίζει ότι η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης αποτελεί θεμελιώδες και κατοχυρωμένο δικαίωμα στις σύγχρονες δημοκρατίες, καταδικάζοντας παράλληλα απερίφραστα τις απειλές, τον εκφοβισμό και τις απαιτήσεις για διώξεις καλλιτεχνών.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Το ΑΚΕΛ δεν είχε πρόθεση να συμμετέχει στην προσπάθεια τεχνητής πόλωσης που στήθηκε το τελευταίο 24ωρο σχετικά με την έκθεση του Γ. Γαβριήλ με καταφανή μικροπολιτική σκοπιμότητα και μάλιστα, στη βάση μιας παραπλανητικής κοπτοραπτικής εικόνων. Ούτε βεβαίως αφορά το ΑΚΕΛ και τον κάθε δημοκρατικό πολίτη της χώρας, ο διαγωνισμός ακρότητας μεταξύ ΔΗΣΥ και ΕΛΑΜ.

Ωστόσο, ο επικίνδυνος παροξυσμός που συνειδητά καλλιεργείται απαιτεί να υπενθυμίσουμε τα αυτονόητα. Θα έπρεπε λοιπόν να ήταν για όλους αντιληπτό κι αυτονόητο ότι στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι σεβαστή και κατοχυρωμένη η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης όπως και η ελευθερίας κριτικής στα έργα τέχνης.

Αυτό που δεν είναι ανεκτό είναι οι απειλές κατά της ζωής πολιτών, οι τραμπουκισμοί, οι προπηλακισμοί κι ο εκφοβισμός για να διακοπούν εκθέσεις έργων, η απαίτηση για διώξεις και φυλακίσεις καλλιτεχνών. Αυτές οι συμπεριφορές είναι γνωρίσματα σκοταδισμού.

