Ο λογαριασμός UAE Forsan δημοσίευσε στιγμιότυπα από την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, στην Κύπρο, αναδεικνύοντας τις διμερείς επαφές υψηλού επιπέδου και τον στρατηγικό χαρακτήρα των σχέσεων των δύο χωρών. Η επίσκεψη επιβεβαιώνει την εμβάθυνση της συνεργασίας Κύπρου–ΗΑΕ σε τομείς πολιτικής, οικονομίας, ενέργειας και περιφερειακής σταθερότητας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεσμών της Κύπρου με σημαντικούς εταίρους στη Μέση Ανατολή.

