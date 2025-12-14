Τη δέσμευσή τους για επανέναρξη των προσπαθειών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για συνολική λύση του Κυπριακού, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, επαναβεβαίωσαν Κύπρος και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σε Κοινή Δήλωση μετά την ιστορική επίσκεψη του Προέδρου των ΗΑΕ Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan στην Κύπρο.

Τα ΗΑΕ υπογραμμίζουν τη σημασία της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και του αδιαίρετου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, η Κυπριακή Δημοκρατία επαναβεβαίωσε τη σταθερή της στήριξη στην κυριαρχία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ιδίως σε ό,τι αφορά τα τρία νησιά Greater Tunb, Lesser Tunb και Abu Musa. Οι δύο Πρόεδροι επανέλαβαν τις κοινές δηλώσεις ΕΕ–Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, καλώντας το Ιράν να τερματίσει την κατοχή των εν λόγω νησιών, η οποία συνιστά παραβίαση της κυριαρχίας των ΗΑΕ και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. Τόνισαν δε τη στήριξή τους σε ειρηνική διευθέτηση της διαφοράς μέσω διμερών διαπραγματεύσεων ή παραπομπής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Ευθυγράμμιση σε περιφερειακά ζητήματα

Οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν τον θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο «Αμάλθεια», που δημιουργήθηκε μέσω στενής συνεργασίας Κύπρου–ΗΑΕ, ως κρίσιμη και συμπληρωματική ανθρωπιστική δίοδο για τον παλαιστινιακό πληθυσμό στη Γάζα. Συμφώνησαν να συνεχίσουν τον συντονισμό με διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους, στο πλαίσιο του μηχανισμού του ΟΗΕ βάσει του ψηφίσματος 2720, για τη διατήρηση και επέκταση της λειτουργίας του διαδρόμου.

Χαιρέτισαν επίσης την υιοθέτηση του ψηφίσματος 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας και υπογράμμισαν τη σημασία της τήρησης της εκεχειρίας από όλα τα μέρη, με στόχο την ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης και τη δημιουργία συνθηκών για διαρκή ειρήνη.

Οι δύο πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στη Μέση Ανατολή, στη βάση της λύσης των δύο κρατών, με τη δημιουργία κυρίαρχου, ανεξάρτητου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και το διεθνές δίκαιο. Τόνισαν επίσης την απόρριψη κάθε προσπάθειας εκτοπισμού του παλαιστινιακού λαού από τη γη του.

Στην Κοινή Δήλωση εκφράζεται ανησυχία για τη διάδοση του εξτρεμισμού και των ιδεολογιών που τροφοδοτούν την τρομοκρατία και τις συγκρούσεις. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν τη σταθερή τους θέση κατά του εξτρεμισμού σε όλες του τις μορφές και δεσμεύτηκαν να προωθήσουν την ανεκτικότητα και τον διαθρησκειακό και διαπολιτισμικό διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ενημέρωσε για την πρωτοβουλία της Κύπρου για τη δημιουργία Διαθρησκειακού Ινστιτούτου Ειρηνικής Συνύπαρξης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη άμεσης ανθρωπιστικής εκεχειρίας στο Σουδάν, με στόχο την προστασία των αμάχων και την απρόσκοπτη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και στη στήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, οι δύο Πρόεδροι επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη, βασισμένη στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, αναγνωρίζοντας τον ρόλο τόσο των ΗΑΕ όσο και της Κύπρου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και στην προώθηση του διαλόγου.

Στρατηγική συνεργασία και τα επόμενα βήματα

Η Κοινή Δήλωση επαναβεβαιώνει τη στρατηγική εταιρική σχέση Κύπρου–ΗΑΕ και καταγράφει την πρόοδο στη διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια, ο πολιτικός διάλογος, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η άμυνα, η εκπαίδευση, η ναυτιλία και τα μεγάλα έργα υποδομής.

Οι δύο Πρόεδροι συμφώνησαν στην κατάρτιση Κοινού Σχεδίου Δράσης για την υλοποίηση νέων έργων, υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην επικείμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ το 2026 και στις ευκαιρίες που αυτή δημιουργεί για την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ–ΗΑΕ.



Πηγή: ΚΥΠΕ