Νέα υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος εταιρείας, η οποία κατήγγειλε πως απώλεσε χρηματικό ποσό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ, διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την απάτη κατήγγειλε σήμερα, Δευτέρα, ο 35χρονος ιδιοκτήτης της εταιρείας, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εξωτερικό, αλλά διατηρεί γραφείο στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε, η εταιρεία του είχε συνάψει συμφωνία με επενδυτική εταιρεία προχωρώντας, κατά τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, σε δύο εμβάσματα για τα χρηματικά ποσά των €900,000 και €300,000, σε λογαριασμό που είχε υποδειχθεί μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Από έλεγχο που διενεργήθηκε από την παραπονούμενη εταιρεία, διαφάνηκε ότι έγινε παραβίαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, με αποτέλεσμα να λαμβάνει απατηλά μηνύματα και ως εκ τούτου, τα δύο εμβάσματα μεταφέρθηκαν σε άλλο λογαριασμό και όχι στον λογαριασμό της επενδυτικής εταιρείας.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.