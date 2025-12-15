Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας (TK) έκρινε πρόσφατα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας παραβιάζει το πολωνικό Σύνταγμα και ως εκ τούτου θα τεθεί εκτός νόμου. Ως αντίδραση το ΑΚΕΛ εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για «νέο επεισόδιο στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών και μια νέα υπονόμευση των δημοκρατικών ελευθεριών στην ΕΕ».

Η ιστορια του Κομμουνισμού Πολωνία

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας ανάγει τις ρίζες του στο Πολωνικό Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα, το οποίο ιδρύθηκε το 1918, από τη συγχώνευση του κόμματος της Πολωνικής και Λιθουανικής Σοσιαλδημοκρατίας με την Πολωνική Σοσιαλιστική Αριστερά. Το 1925 μετονομάστηκε επισήμως σε Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας. Το 1938, η Κομιντέρν διέταξε τη διάλυση του κόμματος.

Το 1942, με βάση το πρώην Κομμουνιστικό Κόμμα, αριστεροί ακτιβιστές ίδρυσαν το Πολωνικό Εργατικό Κόμμα, το οποίο το 1948 συγχωνεύθηκε με το Πολωνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, δημιουργώντας το Πολωνικό Ενωμένο Εργατικό Κόμμα, το κυβερνών κόμμα της χώρας έως το 1989. Μετά τη νίκη του κινήματος Αλληλεγγύη (Solidarność) στις εκλογές του 1989, το Ενωμένο Εργατικό Κόμμα διαλύθηκε το 1990.

Το 2002, το Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας ανακοίνωσε την επανίδρυσή του, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια του προπολεμικού Κομμουνιστικού Κόμματος και όχι του κυβερνώντος κόμματος της περιόδου 1948–1989. Παρ’ όλα αυτά, το κόμμα δεν έχει κερδίσει ποτέ κοινοβουλευτικές έδρες και παραμένει με χαμηλή δημόσια παρουσία.

Πριν από πέντε χρόνια, ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης και Γενικός Εισαγγελέας Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο υπέβαλε αίτημα στο Συνταγματικό Δικαστήριο για την απαγόρευση του κόμματος. Τον Νοέμβριο του 2025, αντίστοιχο αίτημα κατέθεσε και ο νυν Πρόεδρος της Πολωνίας Κάρολ Ναβρότσκι. Στη δήλωσή του προς το Δικαστήριο, ο Πρόεδρος Ναβρότσκι ανέφερε ότι «το Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας συμμερίζεται τους ίδιους στόχους με άλλα κομμουνιστικά κόμματα του 20ού αιώνα, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών επιβολής και εφαρμογής του σοβιετικού μοντέλου αυταρχικής διακυβέρνησης».



«Παραβιάζει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες και χριστιανικό πολιτισμό»

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι ο κομμουνισμός παραβιάζει θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες, τις ευρωπαϊκές παραδόσεις και τον χριστιανικό πολιτισμό. Κατά τη συνεδρίαση της 3ης Δεκεμβρίου, το Συνταγματικό Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας παραβιάζει τα άρθρα 11 και 13 του πολωνικού Συντάγματος, τα οποία προβλέπουν, μεταξύ άλλων, ότι «όλοι οι Πολωνοί πολίτες οφείλουν να τηρούν τις αρχές της δικαιοσύνης και ότι η Πολωνία πρέπει να κυβερνάται δημοκρατικά», ενώ απαγορεύουν δραστηριότητες που βασίζονται στον ναζισμό, τον φασισμό και τον κομμουνισμό.

Τι ισχύει σε άλλες χώρες

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, πολλές χώρες κήρυξαν παράνομα τα κομμουνιστικά κόμματα ή τα απαγόρευσαν διά νόμου. Για παράδειγμα, η Γεωργία εισήγαγε το 2010 νομοθεσία που απαγορεύει τα κομμουνιστικά σύμβολα. Το 2015, η Ουκρανία ψήφισε νόμους που απαγορεύουν την κομμουνιστική προπαγάνδα και τα σύμβολα. Τον Ιούλιο του 2025, η Τσεχία ανακοίνωσε ότι η προώθηση του κομμουνισμού θα αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η προώθηση του ναζισμού· ο νόμος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Σήμερα, κομμουνιστικά κόμματα παραμένουν στην εξουσία σε χώρες όπως η Κίνα, η Κούβα, το Λάος, η Βόρεια Κορέα και το Βιετνάμ. Ωστόσο, σε πολλές άλλες χώρες τα κομμουνιστικά κόμματα ή η κομμουνιστική προπαγάνδα είναι απαγορευμένα ή θεωρούνται παράνομα. Για παράδειγμα, μετά την εκκαθάριση κομμουνιστικών οργανώσεων στην ινδική πολιτεία Μπιχάρ τη δεκαετία του 1960, απαγορεύτηκαν όλες οι μορφές κομμουνιστικής προπαγάνδας. Η Νότια Κορέα, μετά τον Πόλεμο της Κορέας, απαγορεύει επίσης κάθε μορφή προώθησης του κομμουνισμού. Μεταξύ των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών, πέραν της Ουκρανίας, της Γεωργίας, της Τσεχίας και της Πολωνίας, περιορισμούς στις κομμουνιστικές δραστηριότητες εφαρμόζουν και οι Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακία και Εσθονία.



Η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ



Το ΑΚΕΛ καταδικάζει τη δρομολογούμενη απαγόρευση του Κομμουνιστικού Κόμματος Πολωνίας που συνιστά νέο επεισόδιο στο αντικομμουνιστικό κυνήγι μαγισσών και μια νέα υπονόμευση των δημοκρατικών ελευθεριών στην ΕΕ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Πολωνίας που είναι αντιμέτωπο με διαφόρων ειδών διώξεις εδώ και πολλά χρόνια, βρίσκεται ενώπιον διαδικασίας που έχει δρομολογηθεί μετά από αίτημα του ακροδεξιού Προέδρου της χώρας προς το Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο ζήτησε τη διαγραφή του ΚΚ Πολωνίας από το μητρώο των πολιτικών κομμάτων.

Ο σύγχρονος αντικομμουνισμός που πήρε θεσμικά χαρακτηριστικά από την ΕΕ και σειρά κρατών-μελών της εδράζεται στη χυδαία παραχάραξη της παγκόσμιας Ιστορίας και σε ιδεολογήματα που βαθύτερο στόχο έχουν να ποινικοποιήσουν όχι μόνο την κομμουνιστική δράση αλλά κάθε ριζοσπαστικό κίνημα και φωνή που τάσσεται υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενάντια στους πολέμους, τη γενοκτονία και την στρατιωτικοποίηση. Είναι δε φανερό ότι η άνοδος Τραμπ στις ΗΠΑ, που επίσης επιδίδεται σε συστηματική αντικομμουνιστική προπαγάνδα που θυμίζει τον μακαρθισμό, τροφοδοτεί τις αντίστοιχες εκστρατείες στην Ευρώπη.

Το ΑΚΕΛ είναι αλληλέγγυο στο ΚΚ Πολωνίας, στους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες της χώρας. Ταυτόχρονα, θα αναδείξει το ζήτημα της δίωξης του σε διεθνή και ευρωπαϊκά βήματα ως ζήτημα παραβίασης της ελευθερίας σκέψης και συνείδησης και καταπάτησης δημοκρατικών ελευθεριών.