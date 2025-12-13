Ο γνωστός επιχειρηματίας και επικεφαλής τεχνολογικής ανάπτυξης για την εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας SpaceX, της οποίας είναι επίσης ο ιδρυτής, καθώς και ο γενικός Διευθυντής και επικεφαλής τεχνολογικού σχεδιασμού της εταιρείας κατασκευής αυτοκινήτων Tesla, Inc, μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα X, προτρέπει την άνοδο στο «έδρανο» του Ευρωκοινοβουλίου για τον Κύπριο Ευρωβουλευτή και ιδρυτή του νεοσύστατου κόμματος «Άμεση Δημοκρατία», Φειδία Παναγιώτου.





Fidias for President of the EU! https://t.co/NQtDPqWrhF — Elon Musk (@elonmusk) December 13, 2025



