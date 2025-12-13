Στο τελευταίο Eurogroup της χρονιάς, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κέραυνού, την Πέμπτη, τα 20 κράτη μέλη της ευρωζώνης επέλεξαν ως διάδοχο του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου, τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, η ελληνική αποστολή μπήκε στην αίθουσα S3 του Συμβουλίου Υπουργών με αισιοδοξία, με την πεποίθηση της εξασφάλισης μια σχετικά άνετης πλειοψηφίας.

Είχε προηγηθεί η αιφνιδιαστική παραίτηση Ντόνοχιου στις 18 Νοεμβρίου, που έφερε στη θέση του προεδρεύοντος τον Μάκη Κεραυνό, ως Υπουργό μέλος της ευρωζώνης που θα λάβει την προεδρία του Συμβουλίου, όπως ορίζει και ο κανονισμός λειτουργίας της ευρωομάδας.

Αρχικά ο Βέλγος Υπουργός Οικονομικών Βίνσεντ φαν Πέτεγχεμ εμφανιζόταν εκείνος ως βασικός υποψήφιος, ωστόσο η ελληνική πλευρά έβαλε τον Πιερρακάκη στην εξίσωση, με τον Πορτογάλο συνάδελφο του, Χοακίν Μιράντα Σαρμέντο, σύμφωνα με πληροφορίες, να ενδιαφερόταν επίσης για τη θέση.

Στο διάστημα που ακολούθησε και πριν γίνει η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Πιερρακάκη, η ελληνική πλευρά προχώρησε σε συνεννοήσεις με το Βερολίνο, ενώ υπήρξε και επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γερμανού Καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Ο Πιερρακάκης βρέθηκε στο Βερολίνο στις 25 Νοεμβρίου, όπου και πραγματοποίησε συναντήσεις με μέλη της γερμανικής Κυβέρνησης, ενώ ακολούθησε πληθώρα επαφών σε πρωτεύουσες της Ευρωζώνης.

Την ημέρα της ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι εισήλθαν στην αίθουσα του Συμβουλίου με σημαντική διαφορά στις υποσχετικές ψήφου, αλλά και με αρκετούς Υπουργούς να δηλώνουν στους δημοσιογράφους ότι θα ακούσουν πρώτα την τοποθέτηση των υποψηφίων πριν την ψηφοφορία.

Τα κράτη-μέλη που προσήλθαν στη συνεδρίαση έχοντας ήδη δηλώσει θετική στάση υπέρ της ελληνικής υποψηφιότητας ήταν οι χώρες της βαλτικής, τα μεσογειακά κράτη μέλη, καθώς και η Γερμανία και η Γαλλία. Η Βελγική πλευρά προσήλθε με καθαρή στήριξη πέντε κρατών - μελών.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ως τελευταίο αντικείμενο της συνεδρίασης, το απόγευμα της Πέμπτης έγινε μια αναγνωριστική, πρώτη ψηφοφορία, στην οποία ο Πιερρακάκης πήρε καθαρή πλειοψηφία, αναγκάζοντας τον Βέλγο συνυποψήφιό του σε απόσυρση, μετά την κατ'ιδίαν ενημέρωσή τους από τον προεδρεύοντα. Κατόπιν αυτού, ο Κύπριος Υπουργός Μάκης Κεραυνός ανακοίνωσε την επικράτηση του Έλληνα Υπουργού, για θητεία δυόμισι ετών.



Πηγή: ΚΥΠΕ