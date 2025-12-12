Ιστορική χαρακτήρισε την επίσκεψη της Προέδρου της Μολδαβίας στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, καλωσορίζοντας σήμερα την Μολδαβή Πρόεδρο, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η Πρόεδρος της Μολδαβίας κα Μάγια Σάντου έφτασε το πρωί, στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου την υποδέχθηκε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ενώ στρατιωτικό άγημα απέδιδε τιμές. Έγινε η ανάκρουση των Εθνικών Ύμνων Κύπρου -Μολδαβίας και στη συνέχεια η Πρόεδρος Σάντου κατέθεσε στεφάνι στον ανδριάντα του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’.

Ακολούθησε κατ΄ιδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων, κατά την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε πως η επίσκεψη της Προέδρου Σάντου είναι ιστορική με δεδομένο ότι η τελευταία επίσκεψη Μολδαβού Προέδρου στην Κύπρο έγινε πριν από 22 χρόνια.

«Η επίσκεψη σας λαμβάνει χώρα σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Κύπρο, για την ΕΕ, 19 μέρες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα και δημόσια ότι η Κύπρος σέβεται πλήρως την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Μολδαβίας και κατά την Προεδρία μας θα κάνουμε το παν ώστε να έχουμε ουσιαστική πρόοδο στην ενταξιακή πορεία της χώρας σας», είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, υπογραμμίζοντας τον σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Μολδαβίας και τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα.

«Κατά την Προεδρία αλλά και μετά, η Κύπρος θα συνεχίσει να είναι ένθερμος υποστηρικτής της ενταξιακής σας πορείας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά της η Πρόεδρος Σάντου, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα είναι καθόλα πετυχημένη. Σημείωσε, επίσης, πως η χώρα της εναποθέτει μεγάλες ελπίδες στην Κυπριακή Προεδρία, ενώ υπογράμμισε πως σήμερα θα συζητηθούν και οι διμερείς σχέσεις Κύπρου – Μολδαβίας.

Η Κυπριακή Δημοκρατία αναμένεται να επαναβεβαιώσει την αμέριστη στήριξή της στην ευρωπαϊκή πορεία της υποψήφιας προς ένταξη Μολδαβίας, αναγνωρίζοντας τη σημαντική μεταρρυθμιστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί αλλά και την προσήλωση της χώρας στις θεμελιώδεις αρχές της Ένωσης.

